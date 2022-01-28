Зачем в рыбный фарш добавлять овсяные хлопья: делимся полезным советом

Рыба – отличный продукт, который является лучшим источником белка. К тому же абсолютно любая рыба очень просто готовится. Ее можно солить, если это: сельдь, скумбрия, лосось, горбуша, а также запекать с овощами, в соли, с травами, в томатном соку, делать форшмак, добавлять в салаты, делать вкусные котлеты, тефтели и бутерброды.

Редакция FoodOboz выбрала идеальный вариант вкусного блюда для обеда или ужина для всей семьи – рыбные тефтели, основой которых является рыбный фарш с овсяными хлопьями, рецепт которого был опубликован в Telegram-канале " Good Food".

Кулинары рекомендуют добавлять именно в рыбный фарш овсяные хлопья, они помогут блюдам из них, например, котлетам, тефтелям держать форму и не распадаться.

Ингредиенты:

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Филе минтая – 700 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 2 шт. (большие)

Томатная паста – 3 ст. л.

Кипяток – 100 мл

Яйцо – 1 шт.

Овсяные хлопья – 3 ст. л.

Лавровый лист – 1-2 шт.

Чеснок – 2 шт.

Мука – 50 г

Растительное масло – 2-3 ст. л.

Соль/черный перец горошком – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте лук кубиком, морковь натрите на терке.

2. Обжарьте на растительном масле, добавьте туда томатную пасту, соль, кипяток и потушите 2-3 минуты под крышкой.

3. Готовую зажарку выложите в форму для запекания.

4. Фарш: порежьте филе, переложите в блендер, туда добавьте яйцо, овсяные хлопья, соль и перебейте.

5. Руками сформируйте тефтели, обваляйте их в муке, выложите в форму с готовой зажаркой и залейте кипятком, но не до самого верха, обязательно оставьте 1 сантиметр тефтелей открытыми.

6. Посыпьте горошком перца, выложите лавровый лист и половинки чеснока.

7. Поставьте готовое блюдо в разогретую до 180 С духовку на 40 минут.

Есть блюдо можно сразу горячим, но и в холодном виде оно будет не хуже по вкусу. Очень вкусно еще будет, если добавить немного сметаны.

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