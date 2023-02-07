Вкусное, сытное и простое в приготовлении блюдо – пельмени. Очень важно при приготовлении – сделать удачное, эластичное тесто, от которого и зависит вкус блюда. Очень важно – выбрать хорошую муку.

Кулинар Кристина поделилась в Instagram рецептом удачного теста для пельменей, в которое нужно обязательно добавить растительное масло.

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Ингредиенты:

мука – 500 г

кипяток – 250 мл

масло растительное – 6 ст. л.

соль – 1 ч. л.

сахар – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. К муке добавьте соль, сахар, перемешайте.

2. Влейте кипяток и масло, перемешайте и замесите тесто, в течении 5-7 минут вымешивайте его.

Тесто получится очень эластичным и не будет липнуть к рукам. А пельмени из него будут очень хорошо лепится.

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