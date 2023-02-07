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Зачем в тесто для пельменей добавлять растительное масло: делимся советами и рецептом
Вкусное, сытное и простое в приготовлении блюдо – пельмени. Очень важно при приготовлении – сделать удачное, эластичное тесто, от которого и зависит вкус блюда. Очень важно – выбрать хорошую муку.
Кулинар Кристина поделилась в Instagram рецептом удачного теста для пельменей, в которое нужно обязательно добавить растительное масло.
Ингредиенты:
- мука – 500 г
- кипяток – 250 мл
- масло растительное – 6 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. К муке добавьте соль, сахар, перемешайте.
2. Влейте кипяток и масло, перемешайте и замесите тесто, в течении 5-7 минут вымешивайте его.
Тесто получится очень эластичным и не будет липнуть к рукам. А пельмени из него будут очень хорошо лепится.
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