Зачем вареники бросать в холодную воду после варки: неожиданный лайфхак
Вареники – это вкусное традиционное блюдо украинской кухни. Их привыкли готовить из разного теста – заварного, дрожжевого, на молоке, воде или кефире, а также с разными начинками – картофелем, ливером, капустой, творогом или вишней.
В одном из кулинарных блогов (alin_withkitchen) в Instagram был опубликован рецепт вареников с вишней и шоколадным соусом. В блоге сообщают, что как только вы сварили вареники, их лучше сразу бросить в холодную воду – так тесто будет мягче и одновременно сохранит свою текстуру.
Ингредиенты:
Для теста:
- кипяток – 250 мл
- мука – 500 г
- подсолнечное масло – 50 мл
- сливочное масло – 20 г
- соль
Для начинки:
- консервированные вишни в собственном соке без косточки
Для подачи:
- шоколад – 40 г
- сметана
- сливочное масло
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно развести в горячей воде соль, добавить растительное масло, просеять муку. Сначала перемешать вилкой, добавить мягкое сливочное масло и замесить эластичное тесто. Накрыть пленкой и оставить на 20 минут.
2. Из консервированной вишни сливаем сок, по желанию можно добавить ложку крахмала, чтобы начинка не вытекала.
3. Готовое тесто раскатать, вырезать кружочки и сформовать вареники.
4. Отварить вареники в подсоленной воде. После – бросить в холодную воду.
5. Подавать вареники с маслом, сметаной и полить соусом.
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