Вареники – это вкусное традиционное блюдо украинской кухни. Их привыкли готовить из разного теста – заварного, дрожжевого, на молоке, воде или кефире, а также с разными начинками – картофелем, ливером, капустой, творогом или вишней.

В одном из кулинарных блогов (alin_withkitchen) в Instagram был опубликован рецепт вареников с вишней и шоколадным соусом. В блоге сообщают, что как только вы сварили вареники, их лучше сразу бросить в холодную воду – так тесто будет мягче и одновременно сохранит свою текстуру.

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Ингредиенты:

Для теста:

кипяток – 250 мл

мука – 500 г

подсолнечное масло – 50 мл

сливочное масло – 20 г

соль

Для начинки:

консервированные вишни в собственном соке без косточки

Для подачи:

шоколад – 40 г

сметана

сливочное масло

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно развести в горячей воде соль, добавить растительное масло, просеять муку. Сначала перемешать вилкой, добавить мягкое сливочное масло и замесить эластичное тесто. Накрыть пленкой и оставить на 20 минут.

2. Из консервированной вишни сливаем сок, по желанию можно добавить ложку крахмала, чтобы начинка не вытекала.

3. Готовое тесто раскатать, вырезать кружочки и сформовать вареники.

4. Отварить вареники в подсоленной воде. После – бросить в холодную воду.

5. Подавать вареники с маслом, сметаной и полить соусом.

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