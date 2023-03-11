Зачем вареники бросать в холодную воду после варки: неожиданный лайфхак

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,9 т.
Зачем вареники бросать в холодную воду после варки: неожиданный лайфхак

Вареники – это вкусное традиционное блюдо украинской кухни. Их привыкли готовить из разного теста – заварного, дрожжевого, на молоке, воде или кефире, а также с разными начинками – картофелем, ливером, капустой, творогом или вишней.

В одном из кулинарных блогов (alin_withkitchen) в Instagram был опубликован рецепт вареников с вишней и шоколадным соусом. В блоге сообщают, что как только вы сварили вареники, их лучше сразу бросить в холодную воду – так тесто будет мягче и одновременно сохранит свою текстуру.

Рецепт вареников с вишней из заварного теста
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Ингредиенты:

Для теста:

  • кипяток – 250 мл
  • мука – 500 г
  • подсолнечное масло – 50 мл
  • сливочное масло – 20 г
  • соль

Для начинки:

  • консервированные вишни в собственном соке без косточки

Для подачи:

  • шоколад – 40 г
  • сметана
  • сливочное масло

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно развести в горячей воде соль, добавить растительное масло, просеять муку. Сначала перемешать вилкой, добавить мягкое сливочное масло и замесить эластичное тесто. Накрыть пленкой и оставить на 20 минут.

Заварное тесто на вареники

2. Из консервированной вишни сливаем сок, по желанию можно добавить ложку крахмала, чтобы начинка не вытекала.

3. Готовое тесто раскатать, вырезать кружочки и сформовать вареники.

Вареники с вишней

4. Отварить вареники в подсоленной воде. После – бросить в холодную воду. 

5. Подавать вареники с маслом, сметаной и полить соусом.

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