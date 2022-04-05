Самая бюджетная и вкусная рыба – сельдь. Из нее можно делать вкусные бутерброды, салаты, форшмак, а также есть просто с луком и маслом. Стоит отметить, сельдь очень полезная, в ней есть все необходимые витамины и минералы, а также он является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот и йод.

Диетолог Светлана Фус объяснила в Facebook, зачем всем обязательно нужно есть сельдь, а также как и сколько ее нужно есть.

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Диетолог отметила, что при суточной потребности от 1 до 1.5 г в сутки, в 100 г сельди содержится 2.4 г.

Омега-3 жирные кислоты нужны для полноценного питания, потому что не производятся в организме, как раз они важны для здоровья:

DHA, тип омега – 3 жирных кислот, ценный структурный компонент мозга и сетчатки глаза.

Отсутствие достаточного количества DHA может вызвать проблемы со зрением. ⠀

Фус добавила, что употребление сельди положительно влияет на сердечно-сосудистую систему по нескольким причинам: они могут вызвать снижение триглицеридов, повышают уровень холестерина ЛПВП, предотвращают потерю эластичности артерий, эффективно уменьшать воспаление.

"Люди, регулярно употребляющие омега – 3 жирные кислоты, реже страдают от депрессии

Улучшают состояние нашей кожи, поддерживают ее мягкой, влажной и эластичной, предупреждая преждевременное образование морщин", – объяснила диетолог.

Кроме того, в селедке содержится йод.

Специалист отметила, что употребление всего 100 г этой рыбы обеспечит практически половиной суточной дозы этого требуемого для работы щитовидной железы элемента, который важен для щитовидной железы и селена.

"Сельдь содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен. Оба эти питательных вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму ущерб, причиненный свободными радикалами", – подытожила Фус.

"В этой рыбе присутствует все то, ради чего мы с вами ее должны есть: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры", – добавила Фус.

Сельдь нужно употреблять регулярно.

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