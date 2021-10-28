Зачем замачивать картофель в ледяной воде перед приготовлением: простой лайфхак

Если заказывать жареный или запеченный картофель в кафе или ресторане, он обязательно будет с корочкой. Такое блюдо сразу хочется съесть, потому что выглядит оно максимально аппетитно. Но во время приготовления дома, не всегда получается добиться такого эффекта. Все возможно с помощью одного нехитрого лайфхака.

Секрет хрустящей корочки от Марии Золотовой опубликован на странице Кулинарные рецепты. Рецепты блюд на странице в Facebook.

Сразу после очистки картофель нужно замочить в соленой ледяной воде на 7 минут. Затем смазать растительным маслом и жарить или запекать. Блюдо получится очень привлекательным, аппетитным и хрустящим.

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Как интересно приготовить картошку гармошкой. Идея от v.vanilinka. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

картофель

специи для картофеля

чеснок

бекон или сало

масло

сливочное масло

соль

свежие травы (по желанию)

Способ приготовления:

Сделать надрезы в картофеле, не дорезая до конца 5 мм. Сложить в пакет, посыпать солью и специями, перемешать. Добавить 1-2 столовых ложки масла и снова перемешать. Выложи картофель в огнеупорную форму, добавить раздавленный чеснок, розмарин и нарезанное на небольшие кусочки сливочное масло. Отправить в разогретую до 170-180 градусов духовку на 40-50 минут. Бекон или сало нарезать маленьким кубиком и прожарить на разогретой сковороде, чтобы вытопился жир. Когда картофель будет почти готов, полить его жиром, включить в духовке режим конвекции и довести до готовности.

Простой соус к жареному и запеченному картофелю от bilous_olha. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

сметана или натуральный йогурт

чеснок

соль

перец

зелень (по желанию)

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты Количество рассчитывать самостоятельно, в зависимости от порции

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