Зачем замачивать картофель в ледяной воде перед приготовлением: простой лайфхак

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,1 т.
Зачем замачивать картофель в ледяной воде перед приготовлением: простой лайфхак

Если заказывать жареный или запеченный картофель в кафе или ресторане, он обязательно будет с корочкой. Такое блюдо сразу хочется съесть, потому что выглядит оно максимально аппетитно. Но во время приготовления дома, не всегда получается добиться такого эффекта. Все возможно с помощью одного нехитрого лайфхака.

Секрет хрустящей корочки от Марии Золотовой опубликован на странице Кулинарные рецепты. Рецепты блюд на странице в Facebook.

Сразу после очистки картофель нужно замочить в соленой ледяной воде на 7 минут. Затем смазать растительным маслом и жарить или запекать. Блюдо получится очень привлекательным, аппетитным и хрустящим.

Очистка и нарезка картофеля
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Как интересно приготовить картошку гармошкой. Идея от v.vanilinka. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель

  • специи для картофеля

  • чеснок

  • бекон или сало

  • масло

  • сливочное масло

  • соль

  • свежие травы (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Сделать надрезы в картофеле, не дорезая до конца 5 мм.

  2. Сложить в пакет, посыпать солью и специями, перемешать.

  3. Добавить 1-2 столовых ложки масла и снова перемешать.

  4. Выложи картофель в огнеупорную форму, добавить раздавленный чеснок, розмарин и нарезанное на небольшие кусочки сливочное масло.

  5. Отправить в разогретую до 170-180 градусов духовку на 40-50 минут.

  6. Бекон или сало нарезать маленьким кубиком и прожарить на разогретой сковороде, чтобы вытопился жир.

  7. Когда картофель будет почти готов, полить его жиром, включить в духовке режим конвекции и довести до готовности.

Простой соус к жареному и запеченному картофелю от bilous_olha. Опубликовано на странице Instagram.

Картофель с соусом

Ингредиенты:

  • сметана или натуральный йогурт

  • чеснок

  • соль

  • перец

  • зелень (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты

  2. Количество рассчитывать самостоятельно, в зависимости от порции

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