Зачем замачивать картофель в ледяной воде перед приготовлением: простой лайфхак
Если заказывать жареный или запеченный картофель в кафе или ресторане, он обязательно будет с корочкой. Такое блюдо сразу хочется съесть, потому что выглядит оно максимально аппетитно. Но во время приготовления дома, не всегда получается добиться такого эффекта. Все возможно с помощью одного нехитрого лайфхака.
Секрет хрустящей корочки от Марии Золотовой опубликован на странице Кулинарные рецепты. Рецепты блюд на странице в Facebook.
Сразу после очистки картофель нужно замочить в соленой ледяной воде на 7 минут. Затем смазать растительным маслом и жарить или запекать. Блюдо получится очень привлекательным, аппетитным и хрустящим.
Как интересно приготовить картошку гармошкой. Идея от v.vanilinka. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
картофель
специи для картофеля
чеснок
бекон или сало
масло
сливочное масло
соль
свежие травы (по желанию)
Способ приготовления:
Сделать надрезы в картофеле, не дорезая до конца 5 мм.
Сложить в пакет, посыпать солью и специями, перемешать.
Добавить 1-2 столовых ложки масла и снова перемешать.
Выложи картофель в огнеупорную форму, добавить раздавленный чеснок, розмарин и нарезанное на небольшие кусочки сливочное масло.
Отправить в разогретую до 170-180 градусов духовку на 40-50 минут.
Бекон или сало нарезать маленьким кубиком и прожарить на разогретой сковороде, чтобы вытопился жир.
Когда картофель будет почти готов, полить его жиром, включить в духовке режим конвекции и довести до готовности.
Простой соус к жареному и запеченному картофелю от bilous_olha. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
сметана или натуральный йогурт
чеснок
соль
перец
зелень (по желанию)
Способ приготовления:
Смешать все ингредиенты
Количество рассчитывать самостоятельно, в зависимости от порции
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