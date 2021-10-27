Зачем обязательно замачивать крупы перед варкой: ответ эксперта

Крупы – обязательные продукты в рационе каждого человека, помимо того, что они полезные, они еще и очень удобные и простые в приготовлении. К тому же – будут отличным гарниром к любому блюду, если их правильно отварить.

Диетолог Татьяна Лакуста рассказала в Instagram, зачем нужно замачивать крупы перед варкой и, как это влияет на состояние здоровья в целом.

1. Уменьшается время приготовления круп

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"Чем меньше время варки, тем больше пользы остается в крупе, тем меньше у нее гликемическая нагрузка и вы меньше тратите времени на процесс приготовления", – отметила диетолог.

2. Активация фиатазы

Фермент, который расщепляет фитиновую кислоту, которая связывает железо, цинк, кальций.

"Если вы относитесь к группе риска по дефициту этих минералов – очень важно именно замачивать крупы перед варкой", – объяснила эксперт.

3. Активация амилазы зерна

"Этот фермент расщепляет углеводы, что помогает людям с синдромом раздраженного кишечника лучше переваривать и избегать дискомфорта после еды. Именно поэтому зерно перед выпеканием раньше всегда заквашивали, с целью лучшего переваривания", – подытожила диетолог.

Время замачивания круп:

Овес/овсяные хлопья — 8-12 часов

Спелт, рожь — 8 часов

Рис, коричневый — 12 часов

Рис, белый — 9 часов

Рис, дикий — 5 часов

Перловая крупа — 6 часов

Гречневая крупа — 5 часов

Пшено — 5 часов

Кинва, амарант — 3 часа

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.

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