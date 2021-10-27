Зачем обязательно замачивать крупы перед варкой: ответ эксперта
Крупы – обязательные продукты в рационе каждого человека, помимо того, что они полезные, они еще и очень удобные и простые в приготовлении. К тому же – будут отличным гарниром к любому блюду, если их правильно отварить.
Диетолог Татьяна Лакуста рассказала в Instagram, зачем нужно замачивать крупы перед варкой и, как это влияет на состояние здоровья в целом.
1. Уменьшается время приготовления круп
"Чем меньше время варки, тем больше пользы остается в крупе, тем меньше у нее гликемическая нагрузка и вы меньше тратите времени на процесс приготовления", – отметила диетолог.
2. Активация фиатазы
Фермент, который расщепляет фитиновую кислоту, которая связывает железо, цинк, кальций.
"Если вы относитесь к группе риска по дефициту этих минералов – очень важно именно замачивать крупы перед варкой", – объяснила эксперт.
3. Активация амилазы зерна
"Этот фермент расщепляет углеводы, что помогает людям с синдромом раздраженного кишечника лучше переваривать и избегать дискомфорта после еды. Именно поэтому зерно перед выпеканием раньше всегда заквашивали, с целью лучшего переваривания", – подытожила диетолог.
Время замачивания круп:
Овес/овсяные хлопья — 8-12 часов
Спелт, рожь — 8 часов
Рис, коричневый — 12 часов
Рис, белый — 9 часов
Рис, дикий — 5 часов
Перловая крупа — 6 часов
Гречневая крупа — 5 часов
Пшено — 5 часов
Кинва, амарант — 3 часа
Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.
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