Закарпатский гуляш с густой подливой: рецепт сытного блюда
Гуляш – это сытное блюдо из тушеного мяса в подливе, которое часто дополняют овощами и даже фасолью. Он получается настолько сытным, что его можно есть самостоятельно с хлебом, или подавать к кашам, картофелю или макаронам.
Фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом закарпатского гуляша со свининой и фасолью.
Ингредиенты:
- картофель – 1,2 кг
- свинина – 800 г
- фасоль – 400 г
- масло растительное – 30 г
- лук – 200 г
- морковь – 250 г
- пюре помидоров – 200 г
- вода – 1 л
- соль, перец, паприка, зелень
Способ приготовления:
1. Измельчить лук и положить на разогретую с маслом сковороду. Жарить 4-5 минут, постоянно перемешивая. Добавить 1 ст. л. паприки и снова перемешать.
2. Нарезать и добавить к луку мясо. Жарить 7-8 минут, постоянно перемешивая.
3. Натереть морковь и добавить к мясу, также добавить соль и перец, пюре помидоров. Варить массу 15 минут.
4. Порезать и добавить картофель, налить воду и варить 1 час под крышкой.
5. Добавить консервированную или отварную фасоль, варить еще 10 минут.
6. Перед подачей посыпать блюдо зеленью. Приятного аппетита!
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