Закарпатский гуляш с густой подливой: рецепт сытного блюда

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Закарпатский гуляш с густой подливой: рецепт сытного блюда

Гуляш – это сытное блюдо из тушеного мяса в подливе, которое часто дополняют овощами и даже фасолью. Он получается настолько сытным, что его можно есть самостоятельно с хлебом, или подавать к кашам, картофелю или макаронам.

Фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом закарпатского гуляша со свининой и фасолью.

Гуляш со свининой и подливкой

Ингредиенты:

  • картофель – 1,2 кг
  • свинина – 800 г
  • фасоль – 400 г
  • масло растительное – 30 г
  • лук – 200 г
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  • морковь – 250 г
  • пюре помидоров – 200 г
  • вода – 1 л
  • соль, перец, паприка, зелень

Способ приготовления:

1. Измельчить лук и положить на разогретую с маслом сковороду. Жарить 4-5 минут, постоянно перемешивая. Добавить 1 ст. л. паприки и снова перемешать.

Тушеная свинина в подливе

2. Нарезать и добавить к луку мясо. Жарить 7-8 минут, постоянно перемешивая.

3. Натереть морковь и добавить к мясу, также добавить соль и перец, пюре помидоров. Варить массу 15 минут.

Что такое гуляш и как его приготовить

4. Порезать и добавить картофель, налить воду и варить 1 час под крышкой.

5. Добавить консервированную или отварную фасоль, варить еще 10 минут.

Гуляш рецепт на украинском

6. Перед подачей посыпать блюдо зеленью. Приятного аппетита!

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