Гуляш – это сытное блюдо из тушеного мяса в подливе, которое часто дополняют овощами и даже фасолью. Он получается настолько сытным, что его можно есть самостоятельно с хлебом, или подавать к кашам, картофелю или макаронам.

Фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом закарпатского гуляша со свининой и фасолью.

Ингредиенты:

картофель – 1,2 кг

свинина – 800 г

фасоль – 400 г

масло растительное – 30 г

лук – 200 г

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морковь – 250 г

пюре помидоров – 200 г

вода – 1 л

соль, перец, паприка, зелень

Способ приготовления:

1. Измельчить лук и положить на разогретую с маслом сковороду. Жарить 4-5 минут, постоянно перемешивая. Добавить 1 ст. л. паприки и снова перемешать.

2. Нарезать и добавить к луку мясо. Жарить 7-8 минут, постоянно перемешивая.

3. Натереть морковь и добавить к мясу, также добавить соль и перец, пюре помидоров. Варить массу 15 минут.

4. Порезать и добавить картофель, налить воду и варить 1 час под крышкой.

5. Добавить консервированную или отварную фасоль, варить еще 10 минут.

6. Перед подачей посыпать блюдо зеленью. Приятного аппетита!

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