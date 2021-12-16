Закрытый пирог со слоеного теста с мясом и базиликом: рецепт от Евгения Клопотенко
Пирог – отличное и вкусное блюдо, основой которого является тесто, а также любая вкусная начинка, начиная от соленых: мясная, грибная, капустная, овощная, сырная и заканчивая сладкими – ягоды, творог, фрукты. Важно еще и то, что готовятся практически все пироги не больше 40 минут.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом сытного мясного пирога с базиликом и грибами, который станет отличным дополнением к бульону, супу, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
пресное слоеное тесто – 500 г
филе, бедра – 500 г
яйца – 2 шт.
лук – 2 шт.
шампиньоны – 400 г
твердый сыр – 300 г
базилик – 5 веточек
подсолнечное масло – 4 ст. л.
кунжут – 2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте мясо кубиком, лук измельчите.
2. Шампиньоны помойте и нарежьте также кубиком.
3. Хорошо обжарьте грибы и лук на подсолнечном масле до готовности.
4. На отдельной сковороде обжарьте мясо до золотистости.
5. Готовое тесто разморозьте и хорошо раскатайте.
6. Натрите твердый сыр и смешайте с жареными грибами, посолите, поперчите и перемешайте.
7. Добавьте мясо и снова все хорошо перемешайте.
8. Выложите начинку на средину теста, сверху базилик и аккуратно сверните в рулет, а затем в "улитку.
9. Смажьте сверху яйцом и присыпьте кунжутом, после отправьте в духовку на 25 минут при 180 С.
Есть пирог можно с супами, бульонами, а также просто с чаем, будет очень вкусно и сытно.
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