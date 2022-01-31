Закуска '12 минут': что приготовить из багета

12 минут

Разрежьте багет на 7 равных частей и отрежьте попки, чтобы стояли, как бочонки.

Нарежьте кубиком мортаделлу (вареную колбасу) 160 грамм, как на Оливье, натрите на терку сыр 140 грамм, голландский.

Добавьте 2 куриных яйца

Щепотку соли и смесь ваших любимых специй.

Зафаршируйте каждый, распределив получившуюся смесь на все ваши бочонки и присыпьте паприкой!

Запекайте в духовке 180 градусов 12 минут!

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Приятного!