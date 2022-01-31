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Закуска "12 минут": что приготовить из багета
12 минут
Разрежьте багет на 7 равных частей и отрежьте попки, чтобы стояли, как бочонки.
Нарежьте кубиком мортаделлу (вареную колбасу) 160 грамм, как на Оливье, натрите на терку сыр 140 грамм, голландский.
Добавьте 2 куриных яйца
Щепотку соли и смесь ваших любимых специй.
Зафаршируйте каждый, распределив получившуюся смесь на все ваши бочонки и присыпьте паприкой!
Запекайте в духовке 180 градусов 12 минут!
Приятного!
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Источник:Instagram Алика Мкртчяна