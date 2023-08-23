Закуска из кабачков для праздничного стола и на каждый день: готовится блюдо 10 минут
Из кабачка можно приготовить очень много вкусных, легких и быстрых блюд, среди которых супы, пироги, закусочные рулеты. А еще из них можно приготовить вкусную икру, соусы и консервированные салаты.
Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из кабачков с помидорами, сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- Кабачок – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 2 ст. л.
- Молоко – 4-5 ст. л.
- Сыр Фета – 70-80 г
- Сметана – 1,5 ст л
- Укроп – пучок
- Базилик, орегано (если свежие – то вообще супер, а если нет – то берем сухие)
- Помидоры – 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок нарежьте вдоль слайсами 0,3-04 см, посолите, поперчите.
2. Взбейте яйцо, добавьте муку, перемешайте, влейте молоко, соль и размешайте до однородности.
3. Обмокните кабачок в яйцо и жарьте на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.
4. Начинка: добавьте в сыр Фета сметану, измельченный укроп, базилик, орегано, хорошо перемешайте.
5. Выложите начинку на кабачки, добавьте кусочек помидорки и заверните в рулетики.
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