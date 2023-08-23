Закуска из кабачков для праздничного стола и на каждый день: готовится блюдо 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,5 т.
Рецепт блюда

Из кабачка можно приготовить очень много вкусных, легких и быстрых блюд, среди которых супы, пироги, закусочные рулеты. А еще из них можно приготовить вкусную икру, соусы и консервированные салаты. 

Кабачки для приготовления блюд

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из кабачков с помидорами, сыром и зеленью. 

Рецепт закуски из кабачков
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Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 шт. 
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Мука – 2 ст. л.
  • Молоко – 4-5 ст. л. 
  • Сыр Фета – 70-80 г
  • Сметана – 1,5 ст л
  • Укроп – пучок 
  • Базилик, орегано (если свежие – то вообще супер, а если нет – то берем сухие)
  • Помидоры – 1 шт. 
  • Соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Кабачок нарежьте вдоль слайсами 0,3-04 см, посолите, поперчите. 

Свежие кабачки

2. Взбейте яйцо, добавьте муку, перемешайте, влейте молоко, соль и размешайте до однородности.

Кляр для кабачков

3. Обмокните кабачок в яйцо и жарьте на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.

Жареные кабачки

4. Начинка: добавьте в сыр Фета сметану, измельченный укроп, базилик, орегано, хорошо перемешайте. 

Начинка для блюда

5. Выложите начинку на кабачки, добавьте кусочек помидорки и заверните в рулетики.

Готовая закуска

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