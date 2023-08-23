Из кабачка можно приготовить очень много вкусных, легких и быстрых блюд, среди которых супы, пироги, закусочные рулеты. А еще из них можно приготовить вкусную икру, соусы и консервированные салаты.

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из кабачков с помидорами, сыром и зеленью.

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Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2 ст. л.

Молоко – 4-5 ст. л.

Сыр Фета – 70-80 г

Сметана – 1,5 ст л

Укроп – пучок

Базилик, орегано (если свежие – то вообще супер, а если нет – то берем сухие)

Помидоры – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок нарежьте вдоль слайсами 0,3-04 см, посолите, поперчите.

2. Взбейте яйцо, добавьте муку, перемешайте, влейте молоко, соль и размешайте до однородности.

3. Обмокните кабачок в яйцо и жарьте на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.

4. Начинка: добавьте в сыр Фета сметану, измельченный укроп, базилик, орегано, хорошо перемешайте.

5. Выложите начинку на кабачки, добавьте кусочек помидорки и заверните в рулетики.

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