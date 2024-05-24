Закуска из кабачков за копейки: рецепт блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда из кабачков

Из кабачков можно приготовить очень вкусное рагу, салаты, а также рулеты, блины, а еще их можно мариновать, консервировать и готовить закуски. 

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых рулетов с сыром и чесноком.

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • кабачок
  • сыр кисломолочный
  • яйца
  • мука
  • чеснок, укроп
  • майонез или сметана
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок нарежьте слайсами, посолите и оставьте на 10 минут.

Сырой кабачок

2. Для начинки: смешайте сыр, укроп, чеснок и майонез.

Начинка для кабачков

3. Каждый кусок кабачка обмокните во взбитых яйцах, обваляйте в муке и жарьте с двух сторон до золотой корочки, выложите на бумажное полотенце.

Приготовление блюда

4. Смажьте кабачки начинкой и заверните в рулетик.

Готовая закуска

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