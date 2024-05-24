Из кабачков можно приготовить очень вкусное рагу, салаты, а также рулеты, блины, а еще их можно мариновать, консервировать и готовить закуски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых рулетов с сыром и чесноком.

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Ингредиенты:

кабачок

сыр кисломолочный

яйца

мука

чеснок, укроп

майонез или сметана

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок нарежьте слайсами, посолите и оставьте на 10 минут.

2. Для начинки: смешайте сыр, укроп, чеснок и майонез.

3. Каждый кусок кабачка обмокните во взбитых яйцах, обваляйте в муке и жарьте с двух сторон до золотой корочки, выложите на бумажное полотенце.

4. Смажьте кабачки начинкой и заверните в рулетик.

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