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Закуска из кабачков за копейки: рецепт блюда на каждый день
Из кабачков можно приготовить очень вкусное рагу, салаты, а также рулеты, блины, а еще их можно мариновать, консервировать и готовить закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых рулетов с сыром и чесноком.
Ингредиенты:
- кабачок
- сыр кисломолочный
- яйца
- мука
- чеснок, укроп
- майонез или сметана
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок нарежьте слайсами, посолите и оставьте на 10 минут.
2. Для начинки: смешайте сыр, укроп, чеснок и майонез.
3. Каждый кусок кабачка обмокните во взбитых яйцах, обваляйте в муке и жарьте с двух сторон до золотой корочки, выложите на бумажное полотенце.
4. Смажьте кабачки начинкой и заверните в рулетик.
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