Закуска из крабовых палочек и крекера: для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Закуска из крабовых палочек и крекера: для праздничного стола и на каждый день

Крабовые палочки и крекер – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных и легких закусок. Стоит отметить, что в крабовые палочки идеально сочетаются с сыром, зеленью. 

Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, со сливочным сыром и зеленью. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты: 

  • крекер
  • крабовые палочки – 120 г
  • сливочный творог – 150 г
  • икра
  • микрозелень

Способ приготовления: 

1. В блендере взбейте крабовые палочки и сыр.

Крабовые палочки

2. Массу переложите в кондитерский мешок и выложите на крекер.

Приготовление закуски

3. Украсьте икрой и микро зеленью.

Готовая закуска

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