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Закуска из крабовых палочек и крекера: для праздничного стола и на каждый день
Крабовые палочки и крекер – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных и легких закусок. Стоит отметить, что в крабовые палочки идеально сочетаются с сыром, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, со сливочным сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- крекер
- крабовые палочки – 120 г
- сливочный творог – 150 г
- икра
- микрозелень
Способ приготовления:
1. В блендере взбейте крабовые палочки и сыр.
2. Массу переложите в кондитерский мешок и выложите на крекер.
3. Украсьте икрой и микро зеленью.
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