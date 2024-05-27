Крабовые палочки и крекер – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных и легких закусок. Стоит отметить, что в крабовые палочки идеально сочетаются с сыром, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, со сливочным сыром и зеленью.

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Ингредиенты:

крекер

крабовые палочки – 120 г

сливочный творог – 150 г

икра

микрозелень

Способ приготовления:

1. В блендере взбейте крабовые палочки и сыр.

2. Массу переложите в кондитерский мешок и выложите на крекер.

3. Украсьте икрой и микро зеленью.

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