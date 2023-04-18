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Закуска из крабовых палочек и плавленного сыра: готовится 7 минут
Крабовые палочки и вареные яйца – отличные ингредиенты для приготовления вкусных закусок, намазок и салатов. Стоит отметить, что яркого вкуса любой закуске придаст зелень, специи.
Рецепт вкусной закуски из крабовых палочек был опубликован в фудлоге о еды "Diali_cooking" в Instagram.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 250 г
- яйца – 2 шт.
- плавленый творог – 2 шт.
- соль, перец – по вкусу
- майонез
- чеснок – по желанию
Способ приготовления:
1. Яйца отварите и остудите.
2. Крабовые палочки и сыр натрите.
3. Переложите в миску, добавьте яйца, зелень, майонез и перемешайте.
4. Руками придайте закуске форму и поставьте в холодильник.
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