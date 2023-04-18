Крабовые палочки и вареные яйца – отличные ингредиенты для приготовления вкусных закусок, намазок и салатов. Стоит отметить, что яркого вкуса любой закуске придаст зелень, специи.

Рецепт вкусной закуски из крабовых палочек был опубликован в фудлоге о еды "Diali_cooking" в Instagram.

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Ингредиенты:

крабовые палочки – 250 г

яйца – 2 шт.

плавленый творог – 2 шт.

соль, перец – по вкусу

майонез

чеснок – по желанию

Способ приготовления:

1. Яйца отварите и остудите.

2. Крабовые палочки и сыр натрите.

3. Переложите в миску, добавьте яйца, зелень, майонез и перемешайте.

4. Руками придайте закуске форму и поставьте в холодильник.

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