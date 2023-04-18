Закуска из крабовых палочек и плавленного сыра: готовится 7 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Рецепт закуски

Крабовые палочки и вареные яйца – отличные ингредиенты для приготовления вкусных закусок, намазок и салатов. Стоит отметить, что яркого вкуса любой закуске придаст зелень, специи. 

Вкусная закуска из крабовых палочек

Рецепт вкусной закуски из крабовых палочек был опубликован в фудлоге о еды "Diali_cooking" в Instagram.

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 250 г
  • яйца – 2 шт.
  • плавленый творог – 2 шт.
  • соль, перец – по вкусу 
  • майонез 
  • чеснок – по желанию

Способ приготовления:

1. Яйца отварите и остудите. 

Вареные яйца

2. Крабовые палочки и сыр натрите. 

Крабовые палочки

3. Переложите в миску, добавьте яйца, зелень, майонез и перемешайте. 

Приготовление закуски

4. Руками придайте закуске форму и поставьте в холодильник.

Готовая закуска

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