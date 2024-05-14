Плавленный сыр может быть основой для приготовления бюджетных намазок, а также салатов и начинок для пирогов и горячих бутербродов, закусок. Очень важно – выбирать качественные.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой в приготовлении закуски из плавленных сырков.

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Ингредиенты:

Сырок плавленый – 3 шт.

Яйца – 3 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Майонез

Крекер – 300 г

Зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сырки и яйца, добавьте тертый чеснок, майонез, все тщательно перемешайте.

2. Зелень мелко нарежьте.

3. Смажьте крекер намазкой, сверху накройте вторых крекером и обваляйте в зелени.

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