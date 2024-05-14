Закуска из крекера с плавленным сыром: рецепт самого бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт закуски

Плавленный сыр может быть основой для приготовления бюджетных намазок, а также салатов и начинок для пирогов и горячих бутербродов, закусок. Очень важно – выбирать качественные. 

Что приготовить из плавленных сырков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой в приготовлении закуски из плавленных сырков. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты: 

  • Сырок плавленый – 3 шт. 
  • Яйца – 3 шт. 
  • Чеснок – 3 зуб. 
  • Майонез
  • Крекер – 300 г
  • Зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сырки и яйца, добавьте тертый чеснок, майонез, все тщательно перемешайте.

Начинка для закуски

2. Зелень мелко нарежьте.

Зелень для блюда

3. Смажьте крекер намазкой, сверху накройте вторых крекером и обваляйте в зелени.

Готовое блюдо

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