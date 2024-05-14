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Закуска из крекера с плавленным сыром: рецепт самого бюджетного блюда
Плавленный сыр может быть основой для приготовления бюджетных намазок, а также салатов и начинок для пирогов и горячих бутербродов, закусок. Очень важно – выбирать качественные.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой в приготовлении закуски из плавленных сырков.
Ингредиенты:
- Сырок плавленый – 3 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Майонез
- Крекер – 300 г
- Зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сырки и яйца, добавьте тертый чеснок, майонез, все тщательно перемешайте.
2. Зелень мелко нарежьте.
3. Смажьте крекер намазкой, сверху накройте вторых крекером и обваляйте в зелени.
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