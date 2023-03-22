Закуска из лаваша с вкусной начинкой: готовится блюдо всего 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт закуски

Идеальным вариантом сытной и легкой закуски является лаваш с овощами, зеленью, тунцом, морепродуктами, сыром, яйцом. 

Вкусный лаваш

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного закусочного рулета с вкусной начинкой из плавленного сыра, тунца и вареных яиц. 

Рецепт рулета
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Ингредиенты:

  • лаваш – 1 лист 
  • плавленный сыр – 90 г
  • листья салата 
  • вареные яйца – 4 шт.
  • консервированный тунец – 1 б.
  • сыр – 100-150 г
  • майонез или сметана – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Лист лаваша смажьте сливочным плавленым творогом.

Лаваш для блюда

2. На 1 четверть выложите листья салата, на 2 четверть натертые вареные яйца, на 3-ю четверть измельченный консервированный тунец, и на последнюю часть – натертый сыр. 

Приготовление рулета

3. Заверните рулет, оберните его пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1-2 часа.

Готовый рулет

Нарежьте на порционные куски и подавайте. 

Рулет с начинкой

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