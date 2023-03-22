Идеальным вариантом сытной и легкой закуски является лаваш с овощами, зеленью, тунцом, морепродуктами, сыром, яйцом.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного закусочного рулета с вкусной начинкой из плавленного сыра, тунца и вареных яиц.

Видео дня

Ингредиенты:

лаваш – 1 лист

плавленный сыр – 90 г

листья салата

вареные яйца – 4 шт.

консервированный тунец – 1 б.

сыр – 100-150 г

майонез или сметана – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Лист лаваша смажьте сливочным плавленым творогом.

2. На 1 четверть выложите листья салата, на 2 четверть натертые вареные яйца, на 3-ю четверть измельченный консервированный тунец, и на последнюю часть – натертый сыр.

3. Заверните рулет, оберните его пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1-2 часа.

Нарежьте на порционные куски и подавайте.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: