Закуска из лаваша с вкусной начинкой: готовится блюдо всего 10 минут
Идеальным вариантом сытной и легкой закуски является лаваш с овощами, зеленью, тунцом, морепродуктами, сыром, яйцом.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного закусочного рулета с вкусной начинкой из плавленного сыра, тунца и вареных яиц.
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Ингредиенты:
- лаваш – 1 лист
- плавленный сыр – 90 г
- листья салата
- вареные яйца – 4 шт.
- консервированный тунец – 1 б.
- сыр – 100-150 г
- майонез или сметана – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Лист лаваша смажьте сливочным плавленым творогом.
2. На 1 четверть выложите листья салата, на 2 четверть натертые вареные яйца, на 3-ю четверть измельченный консервированный тунец, и на последнюю часть – натертый сыр.
3. Заверните рулет, оберните его пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1-2 часа.
Нарежьте на порционные куски и подавайте.
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