Помидоры – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще их можно мариновать, квасить, солить. А еще именно из помидоров получится очень вкусный сок на зиму и соусы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с твердым сыром и чесноком.

Ингредиенты:

помидоры

листья салата

майонез

чеснок

твердый творог

Способ приготовления:

1. На тарелку выложите помытые листья салата/рукколы.

2. Далее сверху выложите порезанные слайсами помидоры, сверху смажьте майонезом, вымешанным с выжатым чесночком и щедро присыпаем сверху потертым на мелкую терку сыром.

Перед подачей поставьте в холодильник!

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