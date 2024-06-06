Закуска из помидоров с сыром и чесноком: для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт закуски

Помидоры – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще их можно мариновать, квасить, солить. А еще именно из помидоров получится очень вкусный сок на зиму и соусы. 

Свежие помидоры

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с твердым сыром и чесноком. 

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • помидоры
  • листья салата
  • майонез
  • чеснок
  • твердый творог

Способ приготовления: 

1. На тарелку выложите помытые листья салата/рукколы.

Свежие помидоры

2. Далее сверху выложите порезанные слайсами помидоры, сверху смажьте майонезом, вымешанным с выжатым чесночком и щедро присыпаем сверху потертым на мелкую терку сыром.

Приготовление закуски

Перед подачей поставьте в холодильник!

Готовая закуска

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