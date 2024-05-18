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Закуска к шашлыку из огурцов: идеальное сочетание для пикника
Овощи – лучшее дополнение к шашлыку. А овощная закуска в маринованном виде – это идеально вкусно и аппетитно, особенно на природе.
Как приготовить вкусные и ароматные малосольные огурчики точно знает фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она заявила, что такие огурчики идеально дополнят любой стол и не только на пикнике.
Ингредиенты
- Огурцы – 1 кг
- Соль – 1-2 ч.л.
- Мед – 2 ч.л.
- Чеснок – 6 зуб
- Лук зеленый
- Укроп
- Петрушка
- Горчица в зернах – 2 ст.л.
- Перец чили – ½ ч.л.
- Лимонный сок – ½ шт
- Масло растительное – 50 мл
Процесс приготовления
1. Если огурцы небольшие, то разрезать пополам. Если больше, то на четыре части.
2. Измельчить зелень, чеснок и перец.
3. Добавить все ингредиенты и смешать.
4. Поставить в холодильник мариноваться на 2 часа. Периодически перемешивать.
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