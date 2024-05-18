Закуска к шашлыку из огурцов: идеальное сочетание для пикника

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Закуска к шашлыку из огурцов: идеальное сочетание для пикника

Овощи – лучшее дополнение к шашлыку. А овощная закуска в маринованном виде – это идеально вкусно и аппетитно, особенно на природе.

Как приготовить вкусные и ароматные малосольные огурчики точно знает фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она заявила, что такие огурчики идеально дополнят любой стол и не только на пикнике.

Закуска к шашлыку из огурцов: идеальное сочетание для пикника

Ингредиенты

  • Огурцы – 1 кг
  • Соль – 1-2 ч.л.
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  • Мед – 2 ч.л.
  • Чеснок – 6 зуб
  • Лук зеленый
  • Укроп
  • Петрушка
  • Горчица в зернах – 2 ст.л.
  • Перец чили – ½ ч.л.
  • Лимонный сок – ½ шт
  • Масло растительное – 50 мл

Процесс приготовления

1. Если огурцы небольшие, то разрезать пополам. Если больше, то на четыре части.

Закуска к шашлыку из огурцов: идеальное сочетание для пикника

2. Измельчить зелень, чеснок и перец.

Закуска к шашлыку из огурцов: идеальное сочетание для пикника

3. Добавить все ингредиенты и смешать.

Закуска к шашлыку из огурцов: идеальное сочетание для пикника

4. Поставить в холодильник мариноваться на 2 часа. Периодически перемешивать.

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