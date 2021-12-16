Закуска мини-самса с мясом: разлетается со стола в считанные минуты

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
3,4 т.
Закуска мини-самса с мясом: разлетается со стола в считанные минуты

Узбекская самса – это не просто пирожок с начинкой, как большинство привыкло называть. А вполне самостоятельное блюдо, которое готовится из определенного теста и по особенной технологии при высоких температурах. В этом блюде идеально сочетается мясная и овощная начинка, что делает самсу достаточно универсальной.

Также ее можно приготовить в мини-версии и подавать как закуску на праздничный стол. Рецептом поделилась фудблогер Ольга Чимич. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

  • готовое слоено-дрожжевое тесто

  • филе – 1шт

  • яйцо – 1 шт

  • лук – 1 шт

  • морковь – 1 шт

  • капуста – 600 г

  • соль, перец

  • кунжут

Способ приготовления:

1. Филе, лук и капусту измельчить, морковь натереть на терке.

Приготовление филе
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2. Обжарить филе с луком и морковью.

3. Добавить капусту, соль и перец. Налить чуть-чуть воды, чтобы она покрыла дно. Тушить под крышкой до тех пор, пока не испарится вся жидкость.

Капуста для начинки

4. Тесто тонко раскатать и разрезать на квадраты по 10 см. Выложить начинку и слепить треугольники.

Слоеное тесто для самсы

5. Выложить на противень. Помазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.

Формирование самсы

6. Выпекать при температуре 180 градусов 12 минут.

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