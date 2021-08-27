Вкусная и полезная закуска за 5 минут от Арсена Мирзояна

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Легкая закуска из авокадо и тунца

Если вы хотите перекусить вечером чем-то очень легким, но вкусным, вместо полноценного ужина, отличным вариантом всегда может стать любое блюдо даже с двух ингредиентов – рыба и авокадо.

Певец Арсен Мирзоян поделился в Instagram очень легким рецептом вкусной закуски, которую можно есть как на обед, так и на ужин, готовится она всего 5 минут.

Рецепт легкой закуски

Ингредиенты:

  • Авокадо – 1 шт.

  • Тунец – 1 баночка

  • Песто – 1 ч. л.

  • Зелень, соль – по вкусу

  • Пармезан – 50-100 г

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Как быстро приготовить полезную закуску

Способ приготовления:

  1. Достаньте мякоть авокадо, добавьте тунец, песто и все перемешайте.

  2. Зелень измельчите и добавьте, перемешайте, посолите, поперчите, можно также добавить натертый пармезан.

Готовое блюдо

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