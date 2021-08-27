Вкусная и полезная закуска за 5 минут от Арсена Мирзояна

Если вы хотите перекусить вечером чем-то очень легким, но вкусным, вместо полноценного ужина, отличным вариантом всегда может стать любое блюдо даже с двух ингредиентов – рыба и авокадо.

Певец Арсен Мирзоян поделился в Instagram очень легким рецептом вкусной закуски, которую можно есть как на обед, так и на ужин, готовится она всего 5 минут.

Ингредиенты:

Авокадо – 1 шт.

Тунец – 1 баночка

Песто – 1 ч. л.

Зелень, соль – по вкусу

Пармезан – 50-100 г

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Способ приготовления:

Достаньте мякоть авокадо, добавьте тунец, песто и все перемешайте. Зелень измельчите и добавьте, перемешайте, посолите, поперчите, можно также добавить натертый пармезан.

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