Вкусная и полезная закуска за 5 минут от Арсена Мирзояна
Если вы хотите перекусить вечером чем-то очень легким, но вкусным, вместо полноценного ужина, отличным вариантом всегда может стать любое блюдо даже с двух ингредиентов – рыба и авокадо.
Певец Арсен Мирзоян поделился в Instagram очень легким рецептом вкусной закуски, которую можно есть как на обед, так и на ужин, готовится она всего 5 минут.
Ингредиенты:
Авокадо – 1 шт.
Тунец – 1 баночка
Песто – 1 ч. л.
Зелень, соль – по вкусу
Пармезан – 50-100 г
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Способ приготовления:
Достаньте мякоть авокадо, добавьте тунец, песто и все перемешайте.
Зелень измельчите и добавьте, перемешайте, посолите, поперчите, можно также добавить натертый пармезан.
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