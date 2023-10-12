Бабагануш – идеальная осенняя закуска, основа которой – полезные баклажаны. Для пикантного вкуса добавьте в основу чеснок, зелень и можно даже перец чили.

Нутрициолог Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного бабагануша из баклажанов, с лимонным соком, тахини и чесноком.

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Ингредиенты:

баклажаны – 3 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

оливковое масло – 2-3 ст. л.

тахины (кунжутная паста) – 2 ст. л.

половинка лимона

кинза (или петрушка/укроп)

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны смажьте маслом, сделайте много проколов зубочисткой и запекайте в духовке на 230-240 градусов 20 минут. Дайте баклажанам остыть.

2. Затем разрежьте его и выберите ложкой всю мякоть в миску. Добавьте чеснок, соль и перец, оливковое масло, тахини и сок половины лимона.

3. Измельчите массу погружным блендером и при подаче добавьте зелень.

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