Закуска за копейки: домашний бабагануш с чесноком и тахини

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт бабагануша

Бабагануш – идеальная осенняя закуска, основа которой – полезные баклажаны. Для пикантного вкуса добавьте в основу чеснок, зелень и можно даже перец чили. 

Домашний бабагануш

Нутрициолог Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного бабагануша из баклажанов, с лимонным соком, тахини и чесноком. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты: 

  • баклажаны – 3 шт.
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • оливковое масло – 2-3 ст. л.
  • тахины (кунжутная паста) – 2 ст. л.
  • половинка лимона
  • кинза (или петрушка/укроп)
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Баклажаны смажьте маслом, сделайте много проколов зубочисткой и запекайте в духовке на 230-240 градусов 20 минут. Дайте баклажанам остыть. 

Запеченные баклажаны

2. Затем разрежьте его и выберите ложкой всю мякоть в миску. Добавьте чеснок, соль и перец, оливковое масло, тахини и сок половины лимона.

Приготовление закуски

3. Измельчите массу погружным блендером и при подаче добавьте зелень. 

Готовый бабагануш

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