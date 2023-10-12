Закуска за копейки: домашний бабагануш с чесноком и тахини
Бабагануш – идеальная осенняя закуска, основа которой – полезные баклажаны. Для пикантного вкуса добавьте в основу чеснок, зелень и можно даже перец чили.
Нутрициолог Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного бабагануша из баклажанов, с лимонным соком, тахини и чесноком.
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Ингредиенты:
- баклажаны – 3 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- оливковое масло – 2-3 ст. л.
- тахины (кунжутная паста) – 2 ст. л.
- половинка лимона
- кинза (или петрушка/укроп)
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны смажьте маслом, сделайте много проколов зубочисткой и запекайте в духовке на 230-240 градусов 20 минут. Дайте баклажанам остыть.
2. Затем разрежьте его и выберите ложкой всю мякоть в миску. Добавьте чеснок, соль и перец, оливковое масло, тахини и сок половины лимона.
3. Измельчите массу погружным блендером и при подаче добавьте зелень.
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