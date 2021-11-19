Закусочные рулеты из печени: идеальное сочетание начинки и основы

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
6,5 т.
Закусочные рулеты из печени: идеальное сочетание начинки и основы

Рулетики из печени – это невероятная закуска, которая станет достойным украшением праздничного стола. Блюдо покорит даже тех, кто не является особым поклонником печени. Нежнейшая основа в сочетании с сочной начинкой – просто объедение. Не заметите, как рулетики исчезнут со стола, а гости будут просить рецепт.

Фудблогер marichka_cooking поделилась удачными вариантами печеночных рулетиков. Опубликовано в Instagram.

Печеночный рулет с черносливом и гранатом

Ингредиенты:

Для блинов:

  • Печень – 400 г

  • Мука – 70 г

  • Яйца – 2 шт

  • Сметана – 3 ст. л.

Для начинки:

  • Сливочный сыр

  • Чернослив

  • Грецкие орехи

  • Зерна граната

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить блины. Печень взбить блендером.

2. Добавить яйца и продолжать взбивать.

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3. Получившуюся смесь объединить со сметаной и мукой.

Тесто для блинов

4. Обжарить блины с обеих сторон.

5. Чернослив замочить в горячей воде на 10 минут.

Начинка для рулета

6. Смазать блины сыром, хаотично выложить ингредиенты для начинки. Поставить на несколько часов холодильник.

Печеночный рулет с яйцами

Ингредиенты:

  • Отварная печень – 300 г

  • Сливочное масло – 150 г (70 г к печени + 50 г к начинке)

  • Лук – 1 шт

  • Морковь – 1 шт

  • Яйца – 2 шт

  • Специи

Способ приготовления:

1. Яйца отварить и отделить белки от желтков.

2. Лук и морковь обжарить.

3. Печень, зажарку и белок перемолоть в мясорубке.

Яичный желток – главный ингредиент начинки

4. Добавить масло со специями и хорошо перемешать.

5. Приготовить начинку: перемешать желток с маслом.

Процесс формирования рулета

6. Застлать на поверхность пищевую пленку и выложить печеночную массу.

7. Равномерно выложить начинку и завернуть в рулет. Поставить на несколько минут в холодильник.

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