Закусочные рулеты из печени: идеальное сочетание начинки и основы
Рулетики из печени – это невероятная закуска, которая станет достойным украшением праздничного стола. Блюдо покорит даже тех, кто не является особым поклонником печени. Нежнейшая основа в сочетании с сочной начинкой – просто объедение. Не заметите, как рулетики исчезнут со стола, а гости будут просить рецепт.
Фудблогер marichka_cooking поделилась удачными вариантами печеночных рулетиков. Опубликовано в Instagram.
Печеночный рулет с черносливом и гранатом
Ингредиенты:
Для блинов:
Печень – 400 г
Мука – 70 г
Яйца – 2 шт
Сметана – 3 ст. л.
Для начинки:
Сливочный сыр
Чернослив
Грецкие орехи
Зерна граната
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить блины. Печень взбить блендером.
2. Добавить яйца и продолжать взбивать.
3. Получившуюся смесь объединить со сметаной и мукой.
4. Обжарить блины с обеих сторон.
5. Чернослив замочить в горячей воде на 10 минут.
6. Смазать блины сыром, хаотично выложить ингредиенты для начинки. Поставить на несколько часов холодильник.
Печеночный рулет с яйцами
Ингредиенты:
Отварная печень – 300 г
Сливочное масло – 150 г (70 г к печени + 50 г к начинке)
Лук – 1 шт
Морковь – 1 шт
Яйца – 2 шт
Специи
Способ приготовления:
1. Яйца отварить и отделить белки от желтков.
2. Лук и морковь обжарить.
3. Печень, зажарку и белок перемолоть в мясорубке.
4. Добавить масло со специями и хорошо перемешать.
5. Приготовить начинку: перемешать желток с маслом.
6. Застлать на поверхность пищевую пленку и выложить печеночную массу.
7. Равномерно выложить начинку и завернуть в рулет. Поставить на несколько минут в холодильник.
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