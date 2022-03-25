Закусочный пирог с зеленым луком и колбасой: рецепт Юлии Бенкендорф
Если у вас есть такие продукты как: мука, яйца, соль, вы можете приготовить не только альтернативу востребованному в Украине хлебу, но и вкусное и легкое блюдо к супам и салам – закусочный пирог, если добавить в тесто колбасу и лук.
Кулинар Юлия Бенкендорф поделилась в Instagram рецептом именно такого пирога, основой которого является – тесто, колбаса, сыр и зелень.
Ингредиенты:
яйца – 3 шт.
сметана – 100 г
пшеничная мука – 150 г
разрыхлитель – 1 ч. л.
твердый сыр – 80 г
зеленый лук – 4-5 перьев
вареная колбаса – 100 г
черный молотый перец – 0,25 ч. л.
соль – 0,5 ч. л.
растительное масло для формы
Способ приготовления:
1. Нагреваем духовку до 180 С.
2. Измельчите зеленый лук.
3. Яйца взбейте миксером до однородной массы.
4. Добавьте сметану, соль, перец и еще немного взбейте.
5. Пшеничную муку тщательно перемешайте с разрыхлителем.
6. Просейте смесь и добавьте в миску с яйцами, сметаной и при помощи миксера взбейте тесто.
7. Натрите сыр и вместе с луком добавьте в тесто, перемешайте.
8. Форму для пирога застелите пергаментом и смажьте маслом, вылейте 1/3 теста и разровняйте.
9. Порежьте колбасу.
10. Сделайте по центру теста слой из кусочков колбасы, чтобы она не касалась боков формы.
12. Сверху снова тесто и снова повторяем процедуру с колбасой.
13. Последним слоем снова будет тесто.
14. Поставьте форму в духовку и выпекайте 30 минут 180 С.
Готовый пирог порежьте и подавайте теплым.