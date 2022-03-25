Если у вас есть такие продукты как: мука, яйца, соль, вы можете приготовить не только альтернативу востребованному в Украине хлебу, но и вкусное и легкое блюдо к супам и салам – закусочный пирог, если добавить в тесто колбасу и лук.

Кулинар Юлия Бенкендорф поделилась в Instagram рецептом именно такого пирога, основой которого является – тесто, колбаса, сыр и зелень.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сметана – 100 г

пшеничная мука – 150 г

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разрыхлитель – 1 ч. л.

твердый сыр – 80 г

зеленый лук – 4-5 перьев

вареная колбаса – 100 г

черный молотый перец – 0,25 ч. л.

соль – 0,5 ч. л.

растительное масло для формы

Способ приготовления:

1. Нагреваем духовку до 180 С.

2. Измельчите зеленый лук.

3. Яйца взбейте миксером до однородной массы.

4. Добавьте сметану, соль, перец и еще немного взбейте.

5. Пшеничную муку тщательно перемешайте с разрыхлителем.

6. Просейте смесь и добавьте в миску с яйцами, сметаной и при помощи миксера взбейте тесто.

7. Натрите сыр и вместе с луком добавьте в тесто, перемешайте.

8. Форму для пирога застелите пергаментом и смажьте маслом, вылейте 1/3 теста и разровняйте.

9. Порежьте колбасу.

10. Сделайте по центру теста слой из кусочков колбасы, чтобы она не касалась боков формы.

12. Сверху снова тесто и снова повторяем процедуру с колбасой.

13. Последним слоем снова будет тесто.

14. Поставьте форму в духовку и выпекайте 30 минут 180 С.

Готовый пирог порежьте и подавайте теплым.