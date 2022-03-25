Закусочный пирог с зеленым луком и колбасой: рецепт Юлии Бенкендорф

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Пирог с колбасой и луком

Если у вас есть такие продукты как: мука, яйца, соль, вы можете приготовить не только альтернативу востребованному в Украине хлебу, но и вкусное и легкое блюдо к супам и салам – закусочный пирог, если добавить в тесто колбасу и лук.

Кулинар Юлия Бенкендорф поделилась в Instagram рецептом именно такого пирога, основой которого является – тесто, колбаса, сыр и зелень.

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.

Яйца для теста

  • сметана – 100 г

  • пшеничная мука – 150 г

Мука и яйца
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  • разрыхлитель – 1 ч. л.

  • твердый сыр – 80 г

Твердый сыр

  • зеленый лук – 4-5 перьев

  • вареная колбаса – 100 г

  • черный молотый перец – 0,25 ч. л.

Специи для пирога

  • соль – 0,5 ч. л.

  • растительное масло для формы

Способ приготовления:

1. Нагреваем духовку до 180 С.

2. Измельчите зеленый лук.

Зеленый лук

3. Яйца взбейте миксером до однородной массы.

4. Добавьте сметану, соль, перец и еще немного взбейте.

Как дома приготовить вкусный пирог

5. Пшеничную муку тщательно перемешайте с разрыхлителем.

Ингредиенты для теста

6. Просейте смесь и добавьте в миску с яйцами, сметаной и при помощи миксера взбейте тесто.

7. Натрите сыр и вместе с луком добавьте в тесто, перемешайте.

Приготовление пирога

8. Форму для пирога застелите пергаментом и смажьте маслом, вылейте 1/3 теста и разровняйте.

9. Порежьте колбасу.

Вареная колбаса

10. Сделайте по центру теста слой из кусочков колбасы, чтобы она не касалась боков формы.

12. Сверху снова тесто и снова повторяем процедуру с колбасой.

Приготовление вкусного пирога

13. Последним слоем снова будет тесто.

Вкусный пирог с луком

14. Поставьте форму в духовку и выпекайте 30 минут 180 С.

Готовый пирог порежьте и подавайте теплым.

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