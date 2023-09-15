Лаваш может быть основой для приготовления вкусных закусок и пирогов, а еще из него можно приготовить полезные чипсы.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с начинкой из крабовых палочек и вареных яиц.

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Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.

крабовые палочки – 1 упаковка

яйца вареные – 4 шт.

свежие огурцы – 1-2 шт.

плавленный сыр – 2 шт.

зелень укропа

майонез

Способ приготовления:

1. Лист лаваша смажьте майонезом, далее выложите слой натертого плавленого сыра.

2. Далее слой натертых крабовых палочек и вареных яиц, посолите и поперчите. Накройте еще одним листом лаваша, снова смажьте майонезом и присыпьте сыром, далее выложите огурец, нарезанный тоненькими полосками, посыпьте укропом и сверните все в рулетик.

3. Переложите его в пищевую пленку и в холодильник на час. После порежьте и подавайте вкусную закуску.

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