Закусочный рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и майонезом: для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт рулета из лаваша

Лаваш может быть основой для приготовления вкусных закусок и пирогов, а еще из него можно приготовить полезные чипсы.

Что приготовить из лаваша

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с начинкой из крабовых палочек и вареных яиц.

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • лаваш – 2 шт.
  • крабовые палочки – 1 упаковка
  • яйца вареные – 4 шт.
  • свежие огурцы – 1-2 шт.
  • плавленный сыр – 2 шт.
  • зелень укропа
  • майонез

Способ приготовления:

1. Лист лаваша смажьте майонезом, далее выложите слой натертого плавленого сыра.

Крабовые палочки и сыр для начинки

2. Далее слой натертых крабовых палочек и вареных яиц, посолите и поперчите. Накройте еще одним листом лаваша, снова смажьте майонезом и присыпьте сыром, далее выложите огурец, нарезанный тоненькими полосками, посыпьте укропом и сверните все в рулетик.

Приготолвение рулета из лаваша

3. Переложите его в пищевую пленку и в холодильник на час. После порежьте и подавайте вкусную закуску.

Готовая закуска из лаваша

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