Закусочный рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и майонезом: для праздничного стола и на каждый день
Лаваш может быть основой для приготовления вкусных закусок и пирогов, а еще из него можно приготовить полезные чипсы.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с начинкой из крабовых палочек и вареных яиц.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт.
- крабовые палочки – 1 упаковка
- яйца вареные – 4 шт.
- свежие огурцы – 1-2 шт.
- плавленный сыр – 2 шт.
- зелень укропа
- майонез
Способ приготовления:
1. Лист лаваша смажьте майонезом, далее выложите слой натертого плавленого сыра.
2. Далее слой натертых крабовых палочек и вареных яиц, посолите и поперчите. Накройте еще одним листом лаваша, снова смажьте майонезом и присыпьте сыром, далее выложите огурец, нарезанный тоненькими полосками, посыпьте укропом и сверните все в рулетик.
3. Переложите его в пищевую пленку и в холодильник на час. После порежьте и подавайте вкусную закуску.
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