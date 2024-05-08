Заливной пирог без теста: когда не хочется работать с мукой
Иногда совсем не хочется работать с тестом, но так хочется порадовать своих родных чем-нибудь вкусненьким. В таких случаях прекрасно подойдет рецепт приготовления пирога, в котором нет ни одного грамма муки.
Рецептом такого интересного пирога поделилась фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, из чего сделать основание для заливного пирога.
Ингредиенты для основания
- Куриное филе – 2 шт
- Чеснок – 3 зуб
- Сыр твердый – 150 гр
- Специи для курицы – 1 ст.л.
- Вода – 50 мл
- Масло – 10 гр
Ингредиенты для начинки
- Лук обыкновенный – 5 шт
- Лук синий – 1 шт
- Лук зеленый – 1 пучок
- Шпинат – 150 гр
- Соль
- Перец
- Сушеный чеснок – 1 ч.л.
- Моцарелла – 130 гр
- Яйца вареные – 3 шт.
Ингредиенты для заливки
- Яйца – 2 шт
- Крем-сыр – 180 гр
Способ приготовления
1.В блендере перебить мясо с чесноком и сыром. Влить воду, добавить соль и перец.
2. Выложить фарш, разровнять и сформировать по форме.
3. Запекать при температуре 180° в течение 35 минут.
4. Все виды лука порезать и обжарить до полной готовности. За 2 минуты до готовности добавить шпинат, соль и перец.
5. В отдельной емкости смешать яйца с крем-сыром.
6. В другую емкость выложить лук со шпинатом. Добавить нарезанную моцареллу и влить заливку. Все хорошо смешать и привести по вкусу.
7. На мясо выложить начинку и нарезанные пополам вареные яйца.
8. Выпекать при 180° в течение 25 мин.
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