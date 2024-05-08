Иногда совсем не хочется работать с тестом, но так хочется порадовать своих родных чем-нибудь вкусненьким. В таких случаях прекрасно подойдет рецепт приготовления пирога, в котором нет ни одного грамма муки.

Рецептом такого интересного пирога поделилась фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, из чего сделать основание для заливного пирога.

Ингредиенты для основания

Куриное филе – 2 шт

Чеснок – 3 зуб

Сыр твердый – 150 гр

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Специи для курицы – 1 ст.л.

Вода – 50 мл

Масло – 10 гр

Ингредиенты для начинки

Лук обыкновенный – 5 шт

Лук синий – 1 шт

Лук зеленый – 1 пучок

Шпинат – 150 гр

Соль

Перец

Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Моцарелла – 130 гр

Яйца вареные – 3 шт.

Ингредиенты для заливки

Яйца – 2 шт

Крем-сыр – 180 гр

Способ приготовления

1.В блендере перебить мясо с чесноком и сыром. Влить воду, добавить соль и перец.

2. Выложить фарш, разровнять и сформировать по форме.

3. Запекать при температуре 180° в течение 35 минут.

4. Все виды лука порезать и обжарить до полной готовности. За 2 минуты до готовности добавить шпинат, соль и перец.

5. В отдельной емкости смешать яйца с крем-сыром.

6. В другую емкость выложить лук со шпинатом. Добавить нарезанную моцареллу и влить заливку. Все хорошо смешать и привести по вкусу.

7. На мясо выложить начинку и нарезанные пополам вареные яйца.

8. Выпекать при 180° в течение 25 мин.

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