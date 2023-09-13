Заливной пирог с капустой для обеда: рецепт вкусного и сытного блюда
Закусочные пироги можно готовить из разного теста и с разными начинками. Для заливных лучше всего готовить тесто на кефире, в муку обязательно добавив разрыхлитель.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого заливного пирога с капустой, который готовится всего 30 минут.
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Ингредиенты:
- кефир 200 мл.
- яйца – 2 шт.
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- соль, перец – по вкусу
- капуста жареная
Способ приготовления:
1. К яйцам добавьте соль, перец и взбить венчиком, вылейте кефир, перемешайте.
2. Всыпьте муку с разрыхлителем и хорошо перемешайте тесто. Консистенция должна быть, как у густой сметаны.
3. Выложите ложкой половину теста, разровняйте и выложите начинку. Сверху вылейте вторую половину теста, по желанию посыпьте кунжутом и выпекайте 30-40 минут при 180 С.
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