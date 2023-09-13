Заливной пирог с капустой для обеда: рецепт вкусного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,7 т.
Пирог с начинкой

Закусочные пироги можно готовить из разного теста и с разными начинками. Для заливных лучше всего готовить тесто на кефире, в муку обязательно добавив разрыхлитель. 

Вкусный пирог с капустой

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого заливного пирога с капустой, который готовится всего 30 минут. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • кефир 200 мл.
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель – 2 ч. л.
  • соль, перец – по вкусу
  • капуста жареная 

Способ приготовления:

1. К яйцам добавьте соль, перец и взбить венчиком, вылейте кефир, перемешайте. 

Тесто для приготовления пирога

2. Всыпьте муку с разрыхлителем и хорошо перемешайте тесто. Консистенция должна быть, как у густой сметаны. 

Приготовление заливного пирога

3. Выложите ложкой половину теста, разровняйте и выложите начинку. Сверху вылейте вторую половину теста, по желанию посыпьте кунжутом и выпекайте 30-40 минут при 180 С.

Пирог с капустной начинкой

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