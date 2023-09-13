Закусочные пироги можно готовить из разного теста и с разными начинками. Для заливных лучше всего готовить тесто на кефире, в муку обязательно добавив разрыхлитель.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого заливного пирога с капустой, который готовится всего 30 минут.

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Ингредиенты:

кефир 200 мл.

яйца – 2 шт.

мука – 200 г

разрыхлитель – 2 ч. л.

соль, перец – по вкусу

капуста жареная

Способ приготовления:

1. К яйцам добавьте соль, перец и взбить венчиком, вылейте кефир, перемешайте.

2. Всыпьте муку с разрыхлителем и хорошо перемешайте тесто. Консистенция должна быть, как у густой сметаны.

3. Выложите ложкой половину теста, разровняйте и выложите начинку. Сверху вылейте вторую половину теста, по желанию посыпьте кунжутом и выпекайте 30-40 минут при 180 С.

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