Заливной пирог с сардиной: очень быстрый рецепт
Нужно приготовить ужин, но нет ни времени, ни желания долго стоять у плиты? Тогда рецепт приготовления заливного пирога с сардиной – то, что вам нужно.
Рецептом приготовления такого пирога поделилась фудблогер с ником tania_sheremet_. В Instagram она рассказала, как приготовить тесто для заливного пирога и потратить на это всего одну минуту.
Ингредиенты
- Сметана 10% – 200 гр
- Майонез – 200 гр
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Мука – 200 гр
- Разрыхлитель – 10 гр
Ингредиенты для начинки
- Сардины – 1 б
- Лук – 1 шт
- Сахар – ½ ч.л.
- Яблочный уксус – 2 ч.л.
- Вареные яйца – 2 шт
- Укроп
Способ приготовления
1. В миске смешиваем сметану, майонез, сахар, соль, яйца.
2. В просеянную муку всыпаем разрыхлитель, перемешиваем.
3. Сухие ингредиенты смешиваем со сметанно-яичной смесью.
4. Лук режем кубиками, добавляем сахар и яблочный уксус, отставляем мариноваться.
5. Из консервы сливаем всю жидкость, измельчаем вилкой.
6. Яйца и укроп мелко нарезаем.
7. Дно и стенки формы смазываем растительным маслом, выливаем половину теста.
8. Маринуем лук, залив его смесью сахара и яблочного уксуса на 15 минут.
9. Сверху выкладываем сардины, яйца, маринованный лук, укроп.
10. Заливаем второй частью теста, посыпаем сверху кунжутом.
11. Выпекаем 30-35 мин при температуре 200 градусов. Пирогу даем немного остыть в форме.
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