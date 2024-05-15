Нужно приготовить ужин, но нет ни времени, ни желания долго стоять у плиты? Тогда рецепт приготовления заливного пирога с сардиной – то, что вам нужно.

Рецептом приготовления такого пирога поделилась фудблогер с ником tania_sheremet_. В Instagram она рассказала, как приготовить тесто для заливного пирога и потратить на это всего одну минуту.

Ингредиенты

Сметана 10% – 200 гр

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Майонез – 200 гр

Яйца – 2 шт

Сахар – 1 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Мука – 200 гр

Разрыхлитель – 10 гр

Ингредиенты для начинки

Сардины – 1 б

Лук – 1 шт

Сахар – ½ ч.л.

Яблочный уксус – 2 ч.л.

Вареные яйца – 2 шт

Укроп

Способ приготовления

1. В миске смешиваем сметану, майонез, сахар, соль, яйца.

2. В просеянную муку всыпаем разрыхлитель, перемешиваем.

3. Сухие ингредиенты смешиваем со сметанно-яичной смесью.

4. Лук режем кубиками, добавляем сахар и яблочный уксус, отставляем мариноваться.

5. Из консервы сливаем всю жидкость, измельчаем вилкой.

6. Яйца и укроп мелко нарезаем.

7. Дно и стенки формы смазываем растительным маслом, выливаем половину теста.

8. Маринуем лук, залив его смесью сахара и яблочного уксуса на 15 минут.

9. Сверху выкладываем сардины, яйца, маринованный лук, укроп.

10. Заливаем второй частью теста, посыпаем сверху кунжутом.

11. Выпекаем 30-35 мин при температуре 200 градусов. Пирогу даем немного остыть в форме.

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