Заливной пирог с тунцем, яйцами и луком: готовится элементарно
Домашние заливные пироги можно готовить с разными начинками, начиная от соленых – мясо, рыба, капуста, овощи, яйца, тунец, лук, грибы, заканчивая сладкими – ягоды, фрукты, орехи, творог, курага.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога с луком, вареными яйцами и тунцем.
Ингредиенты:
Для теста:
- мука – 135 г
- яйца – 3 шт.
- кефир – 375 мл
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- соль и перец – по вкусу (1 ч.л)
Для начинки:
- отварные яйца – 4 шт.
- тунец консервированный в собственном соку – 1 банка
- лук зеленый – по вкусу
- лен
Способ приготовления:
1. Смешайте яйца, кефир, муку, разрыхлитель и соль до однородной массы. Тесто должно получиться не густым.
2. Мелко нарежьте отварные яйца, лук смешайте с тунцом.
3. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и вылейте половину теста. Далее распределите начинку и залейте оставшимся тестом.
4. Посыпьте льном и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
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