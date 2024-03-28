Заливной пирог с тунцем, яйцами и луком: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт заливного пирога

Домашние заливные пироги можно готовить с разными начинками, начиная от соленых – мясо, рыба, капуста, овощи, яйца, тунец, лук, грибы, заканчивая сладкими – ягоды, фрукты, орехи, творог, курага.

С какой начинкой приготовить заливной пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога с луком, вареными яйцами и тунцем. 

Вкусный заливной пирог
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Ингредиенты:

Для теста:

  • мука – 135 г
  • яйца – 3 шт.
  • кефир – 375 мл
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • соль и перец – по вкусу (1 ч.л)

Для начинки:

  • отварные яйца – 4 шт.
  • тунец консервированный в собственном соку – 1 банка
  • лук зеленый – по вкусу
  • лен 

Способ приготовления:

1. Смешайте яйца, кефир, муку, разрыхлитель и соль до однородной массы. Тесто должно получиться не густым.

Основа для пирога

2. Мелко нарежьте отварные яйца, лук смешайте с тунцом.

Начинка для пирога

3. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и вылейте половину теста. Далее распределите начинку и залейте оставшимся тестом.

Приготовление пирога

4. Посыпьте льном и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Готовый пирог

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