Домашние заливные пироги можно готовить с разными начинками, начиная от соленых – мясо, рыба, капуста, овощи, яйца, тунец, лук, грибы, заканчивая сладкими – ягоды, фрукты, орехи, творог, курага.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога с луком, вареными яйцами и тунцем.

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Ингредиенты:

Для теста:

мука – 135 г

яйца – 3 шт.

кефир – 375 мл

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль и перец – по вкусу (1 ч.л)

Для начинки:

отварные яйца – 4 шт.

тунец консервированный в собственном соку – 1 банка

лук зеленый – по вкусу

лен

Способ приготовления:

1. Смешайте яйца, кефир, муку, разрыхлитель и соль до однородной массы. Тесто должно получиться не густым.

2. Мелко нарежьте отварные яйца, лук смешайте с тунцом.

3. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и вылейте половину теста. Далее распределите начинку и залейте оставшимся тестом.

4. Посыпьте льном и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

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