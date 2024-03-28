Пирог с вишнями – это классика среди десертов, которая никогда не выйдет из моды. Невероятное сочетание нежного теста и сочной вишни с кислинкой способны обуздать любое плохое настроение.

Одним из вариантов приготовления пирога с вишней поделилась фудблогер Анна Фил. В Instagram она рассказала, как приготовить заливной пирог с вишней, который никого не оставит безразличным.

Ингредиенты для теста

Яйца – 2 шт

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Сахар – 100 гр

Сливочное масло – 120 гр

Мука – 380 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для заливки

Яйца – 3 шт

Сметана 18-20% – 200 гр

Сахар – 100 гр

Пудинг\крахмал\мука – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки

Вишня – 300 гр

Способ приготовления

1. К яйцам добавляем сахар. Взбиваем миксером до пышности.

2. Добавляем мягкое сливочное масло. Взбиваем.

3. Добавляем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто.

4. Готовим заливку. Соединяем все ингредиенты вместе и перемешиваем.

5. Распределяем по форме, выкладываем вишни, сверху заливаем заливкой.

6. Отправляем в предварительно разогретую до 175° духовку примерно на 1 час.

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