Заливной пирог с вишнями: простой и изысканный десерт на каждый день
Пирог с вишнями – это классика среди десертов, которая никогда не выйдет из моды. Невероятное сочетание нежного теста и сочной вишни с кислинкой способны обуздать любое плохое настроение.
Одним из вариантов приготовления пирога с вишней поделилась фудблогер Анна Фил. В Instagram она рассказала, как приготовить заливной пирог с вишней, который никого не оставит безразличным.
Ингредиенты для теста
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 100 гр
- Сливочное масло – 120 гр
- Мука – 380 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Ингредиенты для заливки
- Яйца – 3 шт
- Сметана 18-20% – 200 гр
- Сахар – 100 гр
- Пудинг\крахмал\мука – 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки
- Вишня – 300 гр
Способ приготовления
1. К яйцам добавляем сахар. Взбиваем миксером до пышности.
2. Добавляем мягкое сливочное масло. Взбиваем.
3. Добавляем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто.
4. Готовим заливку. Соединяем все ингредиенты вместе и перемешиваем.
5. Распределяем по форме, выкладываем вишни, сверху заливаем заливкой.
6. Отправляем в предварительно разогретую до 175° духовку примерно на 1 час.
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