Заливной пирог с вишнями: простой и изысканный десерт на каждый день

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Заливной пирог с вишнями: простой и изысканный десерт на каждый день

Пирог с вишнями – это классика среди десертов, которая никогда не выйдет из моды. Невероятное сочетание нежного теста и сочной вишни с кислинкой способны обуздать любое плохое настроение.

Одним из вариантов приготовления пирога с вишней поделилась фудблогер Анна Фил. В Instagram она рассказала, как приготовить заливной пирог с вишней, который никого не оставит безразличным.

Заливной пирог с вишнями: простой и изысканный десерт на каждый день

Ингредиенты для теста

  • Яйца – 2 шт
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  • Сахар – 100 гр
  • Сливочное масло – 120 гр
  • Мука – 380 гр
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для заливки

  • Яйца – 3 шт
  • Сметана 18-20% – 200 гр
  • Сахар – 100 гр
  • Пудинг\крахмал\мука – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки

  • Вишня – 300 гр

Способ приготовления

1. К яйцам добавляем сахар. Взбиваем миксером до пышности.

2. Добавляем мягкое сливочное масло. Взбиваем.

3. Добавляем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто.

Заливной пирог с вишнями: простой и изысканный десерт на каждый день

4. Готовим заливку. Соединяем все ингредиенты вместе и перемешиваем.

5. Распределяем по форме, выкладываем вишни, сверху заливаем заливкой.

Заливной пирог с вишнями: простой и изысканный десерт на каждый день

6. Отправляем в предварительно разогретую до 175° духовку примерно на 1 час.

Заливной пирог с вишнями: простой и изысканный десерт на каждый день

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