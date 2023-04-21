Заливной пирог с зеленым луком и яйцами: быстрый рецепт сытного обеда
Заливной пирог – это простая альтернатива классическим пирожкам. Его можно готовить с разными начинками: капустой, грибами, яйцами, мясом, вишнями, яблоками и даже вареньем. А также из разного теста – на кефире, сметане или молоке.
Фудблогер Анна с ником filanna.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом заливного пирога с яйцами и луком на кефире.
Ингредиенты:
Начинка:
- вареные яйца – 4 шт
- зеленый лук – 200 г
- укроп
- соль – 1/2 ч. л.
Тесто:
- яйца – 3 шт
- соль – 1/2 ч. л.
- сметана – 250 г
- мука – 150 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Для приготовления начинки следует отварить, почистить и порезать яйца. Также порезать лук и укроп.
2. Смешать яйца, зелень и соль.
3. Для приготовления теста нужно смешать яйца со сметаной, солью, мукой и разрыхлителем. Взбить все венчиком до однородной консистенции теста.
4. В смазанную маслом форму выложить половину теста, затем выложить начинку и выложить сверху остальное тесто. По желанию посыпать кунжутом.
5. Выпекать в предварительно разогретой до 175 градусов духовке 45-50 минут. Пирог должен хорошо подрумяниться. В готовом виде его следует охладить и только тогда резать.
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