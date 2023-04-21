Заливной пирог с зеленым луком и яйцами: быстрый рецепт сытного обеда

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Заливной пирог с зеленым луком и яйцами: быстрый рецепт сытного обеда

Заливной пирог – это простая альтернатива классическим пирожкам. Его можно готовить с разными начинками: капустой, грибами, яйцами, мясом, вишнями, яблоками и даже вареньем. А также из разного теста – на кефире, сметане или молоке.

Фудблогер Анна с ником filanna.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом заливного пирога с яйцами и луком на кефире.

Рецепт заливного пирога с яйцами и луком на кефире

Ингредиенты:

Начинка:

  • вареные яйца – 4 шт
  • зеленый лук – 200 г
  • укроп
  • соль – 1/2 ч. л.

Тесто:

  • яйца – 3 шт
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  • соль – 1/2 ч. л.
  • сметана – 250 г
  • мука – 150 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для приготовления начинки следует отварить, почистить и порезать яйца. Также порезать лук и укроп.

Тесто на кефире

2. Смешать яйца, зелень и соль.

3. Для приготовления теста нужно смешать яйца со сметаной, солью, мукой и разрыхлителем. Взбить все венчиком до однородной консистенции теста.

Начинка для заливного пирога

4. В смазанную маслом форму выложить половину теста, затем выложить начинку и выложить сверху остальное тесто. По желанию посыпать кунжутом.

Заливной пирог с яйцами и луком

5. Выпекать в предварительно разогретой до 175 градусов духовке 45-50 минут. Пирог должен хорошо подрумяниться. В готовом виде его следует охладить и только тогда резать.

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