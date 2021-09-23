Как выбрать качественную скумбрию: советы
Скумбрия – рыба, без которой не обходится ни одно застолье. Жареная, запеченная, копченая – ее готовят совершенно разными способами. В супермаркетах этот продукт продают в замороженном виде, поэтому вероятность выбрать рыбу низкого качества очень велика.
Сегодня редакция FoodOboz делится советами, как правильно выбирать скумбрию и с чем вкусно сочетать.
Какая она – качественная замороженная рыба
лед на рыбе напоминает глазурь
отсутствуют повреждения
твердая на ощупь
без белых пятен
ровная поверхность, хвост не скрученный
Скумбрия под маринадом
Ингредиенты:
Скумбрия 1-1,5 кг
Горчица – 50 г
Соевый соус – 50-100 мл
Масло – 50 мл
Соль по вкусу
Способ приготовления:
Скумбрию разморозить, почистить и отделить филе.
Приготовить горчичный маринад: смешать горчицу, соевый соус, масло, соль и хорошо перемешать.
Сделать на рыбе надрезы, хорошо перемешать, смазать маринадом и оставить на несколько часов.
Одну часть рыбы положить на решетку и запекать на углях по несколько минут с двух сторон. Вторую часть выложить на противень и запекать в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.
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