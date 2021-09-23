Как выбрать качественную скумбрию: советы

Скумбрия – рыба, без которой не обходится ни одно застолье. Жареная, запеченная, копченая – ее готовят совершенно разными способами. В супермаркетах этот продукт продают в замороженном виде, поэтому вероятность выбрать рыбу низкого качества очень велика.

Сегодня редакция FoodOboz делится советами, как правильно выбирать скумбрию и с чем вкусно сочетать.

Какая она – качественная замороженная рыба

лед на рыбе напоминает глазурь

отсутствуют повреждения

твердая на ощупь

без белых пятен

ровная поверхность, хвост не скрученный

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Скумбрия под маринадом

Ингредиенты:

Скумбрия 1-1,5 кг

Горчица – 50 г

Соевый соус – 50-100 мл

Масло – 50 мл

Соль по вкусу

Способ приготовления:

Скумбрию разморозить, почистить и отделить филе. Приготовить горчичный маринад: смешать горчицу, соевый соус, масло, соль и хорошо перемешать. Сделать на рыбе надрезы, хорошо перемешать, смазать маринадом и оставить на несколько часов. Одну часть рыбы положить на решетку и запекать на углях по несколько минут с двух сторон. Вторую часть выложить на противень и запекать в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.

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