Как выбрать качественную скумбрию: советы

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как выбрать качественную скумбрию: советы

Скумбрия – рыба, без которой не обходится ни одно застолье. Жареная, запеченная, копченая – ее готовят совершенно разными способами. В супермаркетах этот продукт продают в замороженном виде, поэтому вероятность выбрать рыбу низкого качества очень велика.

Сегодня редакция FoodOboz делится советами, как правильно выбирать скумбрию и с чем вкусно сочетать.

Какая она – качественная замороженная рыба

Скумбрия на рынках и в магазинах

  • лед на рыбе напоминает глазурь

  • отсутствуют повреждения

  • твердая на ощупь

  • без белых пятен

  • ровная поверхность, хвост не скрученный

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Скумбрия под маринадом

Ингредиенты:

Маринованная скумбрия

Способ приготовления:

  1. Скумбрию разморозить, почистить и отделить филе.

  2. Приготовить горчичный маринад: смешать горчицу, соевый соус, масло, соль и хорошо перемешать.

  3. Сделать на рыбе надрезы, хорошо перемешать, смазать маринадом и оставить на несколько часов.

  4. Одну часть рыбы положить на решетку и запекать на углях по несколько минут с двух сторон. Вторую часть выложить на противень и запекать в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.

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