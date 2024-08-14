Замороженная закуска из скумбрии: по вкусу, как сало
Замороженную скумбрию можно использовать не только для запекания и жарки. Из такой рыбы выходит отличная холодная закуска. Благодаря тому, что рыба замороженая, она будет отлично нарезаться и кусочки получатся идеально ровными. По вкусу такая рыба напоминает сало.
Идея приготовления закуски из замороженной скумбрии опубликована на странице фудблогера valerikiry в Instagram. Одну рыбу можно сделать с лимоном, а другую с зеленью.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
Для 1 рыбы:
- укроп – 1 пучок
- чеснок – 3-4 зубчика
- масло ароматное – 2 ч.л.
- уксус 0,5 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- сахар, черный перец 1 ч.л.
Для 2 рыбы:
- лимон – 1 шт.
- соль – 1 ч.л.
- натуральные специи для рыбы
- пищевая пленка
Способ приготовления:
1. Рыбу нужно купить в замороженном виде.
2. Затем ее немного разморозить (не до конца) тогда легче чистить.
3. От рыбы отрезать голову, плавники.
4. Со стороны позвоночника (не живота) сделать ровный первый надрез вдоль и с другой стороны позвоночника второй надрез.
5. Осторожно, не торопясь отделить позвоночник.
6. Если некоторые большие кости остались – нужно их вытащить.
7. Рыбу не мыть – просто протереть салфеткой.
8. Соединить соль, перец, сахар и распределить с обеих сторон по 0,5 ч.л.
9. Хорошо втереть в рыбу.
10. В блендере измельчить укроп, чеснок, растительное масло, уксус, смазать рыбу с внутренней стороны.
11. Рыбу выложить на пищевую пленку, свернуть ее и завернуть в пищевую пленку (ее нужно хорошо натягивать, чтобы потом получился хороший срез).
12. Остатки сока убрать салфеткой по краям рыбы.
13. Так же сделать вторую, посолить, добавить специи для рыбы с внутренней стороны, выложить два кусочка лимона и завернуть.
14. Отправить рыбу в холодильник на 6 часов (положить в контейнер), затем в морозилку минимум на 10 часов и можно доставать.
15. Нарезать сразу замороженную, есть сразу.
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