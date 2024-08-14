Замороженную скумбрию можно использовать не только для запекания и жарки. Из такой рыбы выходит отличная холодная закуска. Благодаря тому, что рыба замороженая, она будет отлично нарезаться и кусочки получатся идеально ровными. По вкусу такая рыба напоминает сало.

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Идея приготовления закуски из замороженной скумбрии опубликована на странице фудблогера valerikiry в Instagram. Одну рыбу можно сделать с лимоном, а другую с зеленью.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

Для 1 рыбы:

укроп – 1 пучок

чеснок – 3-4 зубчика

масло ароматное – 2 ч.л.

уксус 0,5 ч.л.

соль – 1 ч.л.

сахар, черный перец 1 ч.л.

Для 2 рыбы:

лимон – 1 шт.

соль – 1 ч.л.

натуральные специи для рыбы

пищевая пленка

Способ приготовления:

1. Рыбу нужно купить в замороженном виде.

2. Затем ее немного разморозить (не до конца) тогда легче чистить.

3. От рыбы отрезать голову, плавники.

4. Со стороны позвоночника (не живота) сделать ровный первый надрез вдоль и с другой стороны позвоночника второй надрез.

5. Осторожно, не торопясь отделить позвоночник.

6. Если некоторые большие кости остались – нужно их вытащить.

7. Рыбу не мыть – просто протереть салфеткой.

8. Соединить соль, перец, сахар и распределить с обеих сторон по 0,5 ч.л.

9. Хорошо втереть в рыбу.

10. В блендере измельчить укроп, чеснок, растительное масло, уксус, смазать рыбу с внутренней стороны.

11. Рыбу выложить на пищевую пленку, свернуть ее и завернуть в пищевую пленку (ее нужно хорошо натягивать, чтобы потом получился хороший срез).

12. Остатки сока убрать салфеткой по краям рыбы.

13. Так же сделать вторую, посолить, добавить специи для рыбы с внутренней стороны, выложить два кусочка лимона и завернуть.

14. Отправить рыбу в холодильник на 6 часов (положить в контейнер), затем в морозилку минимум на 10 часов и можно доставать.

15. Нарезать сразу замороженную, есть сразу.

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