Замороженный йогурт: как приготовить летний десерт без сахара
Замороженный йогурт – популярный американский десерт. Традиционно его готовят из йогурта и подсластителя, а также дополняют начинками: сезонными ягодами, фруктами, шоколадом или орехами.
В одном из блогов (metrocc_ua) в Instagram был опубликован рецепт замороженного йогурта с фисташками и ягодами, который готовится без сахара.
Ингредиенты:
- кокосовый йогурт
- фисташки
- ягоды
Способ приготовления:
1. Для начала подготовить плоскую форму и застелить ее пергаментом. Равномерно тонким слоем вылить в форму йогурт. Разровнять поверхность.
2. Сверху посыпать йогурт фисташками и ягодами.
3. После этого нужно заморозить десерт (понадобится минимум 3 часа в морозилке).
4. Когда десерт станет твердым, достать его из морозилки, порезать на порционные кусочки и наслаждаться. Приятного аппетита!
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