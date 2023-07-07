Замороженный йогурт – популярный американский десерт. Традиционно его готовят из йогурта и подсластителя, а также дополняют начинками: сезонными ягодами, фруктами, шоколадом или орехами.

В одном из блогов (metrocc_ua) в Instagram был опубликован рецепт замороженного йогурта с фисташками и ягодами, который готовится без сахара.

Ингредиенты:

кокосовый йогурт

фисташки

ягоды

Способ приготовления:

1. Для начала подготовить плоскую форму и застелить ее пергаментом. Равномерно тонким слоем вылить в форму йогурт. Разровнять поверхность.

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2. Сверху посыпать йогурт фисташками и ягодами.

3. После этого нужно заморозить десерт (понадобится минимум 3 часа в морозилке).

4. Когда десерт станет твердым, достать его из морозилки, порезать на порционные кусочки и наслаждаться. Приятного аппетита!

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