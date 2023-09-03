Замороженный сырный десерт, похожий на мороженое: очень легко приготовить дома

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Замороженный сырный десерт, похожий на мороженое: очень легко приготовить дома

Осень – это период, когда хочется мороженого, но есть его уже довольно прохладно. Поэтому замечательной идеей будет сделать такой замороженный десерт. В его основе творожная масса с ягодами и йогуртом, а сверху – шоколад. Его можно заморозить один раз, а затем достать. Очень быстро таять изделия не будут, поэтому не обязательно их употреблять холодными.

Идея приготовления замороженного десерта, который по вкусу напоминает мороженое, опубликована на странице фудблогера Евгении Карпюк (evgeniyakarpiuk ) в Instagram. Очень важно, что в составе нет белого сахара.

Замороженный сырный десерт, похожий на мороженое: очень легко приготовить дома

Ингредиенты:

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  • 50 г кокосовой стружки (мука)
  • 100 г кисломолочного творога
  • 150 г йогурта
  • 100 г малины
  • 2 ст.л. меда
  • 200 г шоколада
  • 2 ст.л. кокосового масла (чтобы шоколад не крошился)

Способ приготовления:

Замороженный сырный десерт, похожий на мороженое: очень легко приготовить дома

1. Смешать кокосовую стружку, кисломолочный творог, йогурт, малину и мед. Выложить на пищевую пленку в форме печенья. Заморозить минимум на 2 часа.

2. Растопить шоколад с кокосовым маслом. Если кокосового масла нет – просто не добавляйте его.

Замороженный сырный десерт, похожий на мороженое: очень легко приготовить дома

3. Окунуть замороженный десерт в шоколад.

Замороженный сырный десерт, похожий на мороженое: очень легко приготовить дома

4. Украшать каждый десерт отдельно после погружения в шоколад.

Замороженный сырный десерт, похожий на мороженое: очень легко приготовить дома

5. После погружения в шоколад лучше тоже выкладывать на пищевую пленку, чтобы легко было снять после застывания

Замороженный сырный десерт, похожий на мороженое: очень легко приготовить дома

6. Украшать измельченной фисташкой, сублимированными ягодами, цветочками мяты, лаванды. Или можно не украшать вообще.

Замороженный сырный десерт, похожий на мороженое: очень легко приготовить дома

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