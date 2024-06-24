Запеченная фаршированная скумбрия плавленным сыром: рецепт блюда для ужина
Скумбрия является очень бюджетным и ценным продуктом, который можно запекать, тушить с овощами и готовить на мангале. Для того, чтобы рыба была сочной при приготовлени, ее нужно пред хорошо замариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной скумбрии с плавленным сыром и майонезом.
Ингредиенты:
- скумбрия
- масло
- специи
- плавленый сырок
Способ приготовления:
1. Тушку скумбрии очистите от внутренностей, смажьте маслом и специями к рыбе.
2. Натрите плавленый сырок и начините рыбу.
3. Верх смажьте майонезом, замотайте в фольгу и отправляем в духовку запекаться при 180 С, примерно 30 минут.
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