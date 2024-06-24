Запеченная фаршированная скумбрия плавленным сыром: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Запеченная фаршированная скумбрия плавленным сыром: рецепт блюда для ужина

Скумбрия является очень бюджетным и ценным продуктом, который можно запекать, тушить с овощами и готовить на мангале. Для того, чтобы рыба была сочной при приготовлени, ее нужно пред хорошо замариновать. 

Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной скумбрии с плавленным сыром и майонезом.

Рецепт скумбрии

Ингредиенты: 

  • скумбрия
  • масло
  • специи
  • плавленый сырок

Способ приготовления: 

1. Тушку скумбрии очистите от внутренностей, смажьте маслом и специями к рыбе.

Свежая рыба

2. Натрите плавленый сырок и начините рыбу.

Плавленный сыр для начинки

3. Верх смажьте майонезом, замотайте в фольгу  и отправляем в духовку запекаться при 180 С, примерно 30 минут.

Готовая рыба

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