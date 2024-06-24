Скумбрия является очень бюджетным и ценным продуктом, который можно запекать, тушить с овощами и готовить на мангале. Для того, чтобы рыба была сочной при приготовлени, ее нужно пред хорошо замариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной скумбрии с плавленным сыром и майонезом.

Ингредиенты:

скумбрия

масло

специи

плавленый сырок

Способ приготовления:

1. Тушку скумбрии очистите от внутренностей, смажьте маслом и специями к рыбе.

2. Натрите плавленый сырок и начините рыбу.

3. Верх смажьте майонезом, замотайте в фольгу и отправляем в духовку запекаться при 180 С, примерно 30 минут.

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