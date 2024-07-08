Запеченная молодая кукуруза со сливочным маслом и специями: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Запеченная молодая кукуруза со сливочным маслом и специями: рецепт блюда для перекуса

Молодая кукуруза – идеальный продукт для запекания, а еще ее можно варить и есть с солью, маслом и специями. Стоит отметить, что выбирать нужно только молодую кукурузу. 

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Как вкусно приготовить кукурузу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной молодой кукурузы со сливочным маслом и специями.

Рецепт кукурузы

Ингредиенты: 

  • 5-6 кочанов молодой кукурузы
  • 100 г мягкого масла
  • 1 ч.л. паприки без горки
  • 1 ч.л. сухого чеснока без горки
  • 1/4 ч.л. нежного карри
  • фольга

Способ приготовления: 

1. Кукурузу натрите масло, посыпьте специями и заверните в фольгу.

Кукуруза для запекания

2. Запекайте при 180 градусах 40 минут или при 200 градусах – 30 минут.

Сколько готовить кукурузу

Специи можно добавлять по собственному вкусу, или можно вообще без них. Соль при подаче по желанию!

Готовая кукуруза

Также на OBOZ.UA сообщалось, как вкусно пожарить молодой картофель с подчеревком. 

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