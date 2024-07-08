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Запеченная молодая кукуруза со сливочным маслом и специями: рецепт блюда для перекуса
Молодая кукуруза – идеальный продукт для запекания, а еще ее можно варить и есть с солью, маслом и специями. Стоит отметить, что выбирать нужно только молодую кукурузу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной молодой кукурузы со сливочным маслом и специями.
Ингредиенты:
- 5-6 кочанов молодой кукурузы
- 100 г мягкого масла
- 1 ч.л. паприки без горки
- 1 ч.л. сухого чеснока без горки
- 1/4 ч.л. нежного карри
- фольга
Способ приготовления:
1. Кукурузу натрите масло, посыпьте специями и заверните в фольгу.
2. Запекайте при 180 градусах 40 минут или при 200 градусах – 30 минут.
Специи можно добавлять по собственному вкусу, или можно вообще без них. Соль при подаче по желанию!
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