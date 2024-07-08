Молодая кукуруза – идеальный продукт для запекания, а еще ее можно варить и есть с солью, маслом и специями. Стоит отметить, что выбирать нужно только молодую кукурузу.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной молодой кукурузы со сливочным маслом и специями.

Ингредиенты:

5-6 кочанов молодой кукурузы

100 г мягкого масла

1 ч.л. паприки без горки

1 ч.л. сухого чеснока без горки

1/4 ч.л. нежного карри

фольга

Способ приготовления:

1. Кукурузу натрите масло, посыпьте специями и заверните в фольгу.

2. Запекайте при 180 градусах 40 минут или при 200 градусах – 30 минут.

Специи можно добавлять по собственному вкусу, или можно вообще без них. Соль при подаче по желанию!

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