Запеченная овсянка с бананом и шоколадом: рецепт ленивого завтрака

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Запеченная овсянка с бананом и шоколадом: рецепт ленивого завтрака

Овсянку любят все без исключения. С молоком или без, с джемом, медом или фруктами – вариантов приготовления и подачи множество. Но, как оказывается, это блюдо можно приготовить совсем по-другому – запечь в духовке.

Нутрициолог Анастасия Белоус поделилась рецептом запеченной овсянки с бананом и шоколадом. Опубликовано в Instagram.

Варианты подачи овсянки

Ингредиенты:

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Запеченная овсянка

Способ приготовления:

  1. Овсянку предварительно залить водой на всю ночь.

  2. Добавить в нее яйцо, 1\2 банана и корицу. Взбить блендером. Запекайте 20 минут при температуре 180 градусов.

  3. Тем временем другую часть банана размять вилкой.

  4. Налить сливки и измельченный шоколад.

  5. В готовой овсянке сделать углубление посередине. Залить туда сливочно-шоколадную массу. Выпекать еще 2 минуты при температуре 180 градусов.

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