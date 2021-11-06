Запеченная овсянка с бананом и шоколадом: рецепт ленивого завтрака
Овсянку любят все без исключения. С молоком или без, с джемом, медом или фруктами – вариантов приготовления и подачи множество. Но, как оказывается, это блюдо можно приготовить совсем по-другому – запечь в духовке.
Нутрициолог Анастасия Белоус поделилась рецептом запеченной овсянки с бананом и шоколадом. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Овсянка – 50 г
Яйцо – 1 шт
Банан – 1 шт
Темный шоколад – 1 кубик
Кокосовые сливки – 1 ст. л.
Корица
Способ приготовления:
Овсянку предварительно залить водой на всю ночь.
Добавить в нее яйцо, 1\2 банана и корицу. Взбить блендером. Запекайте 20 минут при температуре 180 градусов.
Тем временем другую часть банана размять вилкой.
Налить сливки и измельченный шоколад.
В готовой овсянке сделать углубление посередине. Залить туда сливочно-шоколадную массу. Выпекать еще 2 минуты при температуре 180 градусов.
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