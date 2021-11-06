Запеченная овсянка с бананом и шоколадом: рецепт ленивого завтрака

Овсянку любят все без исключения. С молоком или без, с джемом, медом или фруктами – вариантов приготовления и подачи множество. Но, как оказывается, это блюдо можно приготовить совсем по-другому – запечь в духовке.

Нутрициолог Анастасия Белоус поделилась рецептом запеченной овсянки с бананом и шоколадом. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Овсянка – 50 г

Яйцо – 1 шт

Банан – 1 шт

Темный шоколад – 1 кубик

Кокосовые сливки – 1 ст. л.

Корица

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Способ приготовления:

Овсянку предварительно залить водой на всю ночь. Добавить в нее яйцо, 1\2 банана и корицу. Взбить блендером. Запекайте 20 минут при температуре 180 градусов. Тем временем другую часть банана размять вилкой. Налить сливки и измельченный шоколад. В готовой овсянке сделать углубление посередине. Залить туда сливочно-шоколадную массу. Выпекать еще 2 минуты при температуре 180 градусов.

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