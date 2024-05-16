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Запеченная скумбрия по-новому: рыба получится очень сочной
Скумбрию можно очень вкусно готовить в духовке, на мангале. Еще ее можно тушить с овощами и соусами. Также в маринованном виде скумбрия будет очень вкусной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом запеченной скумбрии с лимонной цедрой и соевым соусом.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 2 шт.
Для соуса:
- Соль – 5 г
- Сахар – 5 г
- Соевый соус – 50 мл.
- Сок лимона – 15 мл.
- Кунжут – по вкусу
- Растительное масло – 5 г
Способ приготовления:
1. Скумбрию очистите от костей и разрежьте филе полосками, выложите в форму и сверните.
2. Смешайте соевый соус, сок лимона, кунжут, растительное масло, сахар.
3. Полейте рыбу соусом и готовьте в духовке.
Готовую рыбу сверху присыпьте кунжутом и подавайте с лимоном.
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