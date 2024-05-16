Скумбрию можно очень вкусно готовить в духовке, на мангале. Еще ее можно тушить с овощами и соусами. Также в маринованном виде скумбрия будет очень вкусной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом запеченной скумбрии с лимонной цедрой и соевым соусом.

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Ингредиенты:

Скумбрия – 2 шт.

Для соуса:

Соль – 5 г

Сахар – 5 г

Соевый соус – 50 мл.

Сок лимона – 15 мл.

Кунжут – по вкусу

Растительное масло – 5 г

Способ приготовления:

1. Скумбрию очистите от костей и разрежьте филе полосками, выложите в форму и сверните.

2. Смешайте соевый соус, сок лимона, кунжут, растительное масло, сахар.

3. Полейте рыбу соусом и готовьте в духовке.

Готовую рыбу сверху присыпьте кунжутом и подавайте с лимоном.

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