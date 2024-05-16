Запеченная скумбрия по-новому: рыба получится очень сочной

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Запеченная скумбрия по-новому: рыба получится очень сочной

Скумбрию можно очень вкусно готовить в духовке, на мангале. Еще ее можно тушить с овощами и соусами. Также в маринованном виде скумбрия будет очень вкусной.

Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом запеченной скумбрии с лимонной цедрой и соевым соусом. 

Рецепт скумбрии
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Ингредиенты: 

  • Скумбрия – 2 шт.

Для соуса: 

  • Соль – 5 г
  • Сахар – 5 г 
  • Соевый соус – 50 мл.
  • Сок лимона – 15 мл.
  • Кунжут – по вкусу
  • Растительное масло – 5 г

Способ приготовления:

1. Скумбрию очистите от костей и разрежьте филе полосками, выложите в форму и сверните. 

Филе рыбы

2. Смешайте соевый соус, сок лимона, кунжут, растительное масло, сахар. 

Соевый соус

3. Полейте рыбу соусом и готовьте в духовке.

Приготовление рыбы

Готовую рыбу сверху присыпьте кунжутом и подавайте с лимоном. 

Готовая рыба с лимоном

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