Скумбрия является очень вкусной, простой в приготовление рыбой. Ее можно солить, мариноваться и запекать. А еще из нее получится вкусный паштет, намазка.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной, пряной запеченной скумбрии с соусом из сметаны, соевого соуса и горчицы.

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Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

лук – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

Для соуса:

сметана – 1 ст. л.

соевый соус – 1 ст. л.

горчица в зернах – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Рыбу помойте, очистите и нарежьте на кусочки.

2. Выложите в форму, сверху нарезанный кольцами лук, посолите и поперчите.

3. Для соуса: смешайте сметану, соевый соус, горчицу и полейте рыбу. Накройте фольгой и выпекайте 30 минут при 180 С.

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