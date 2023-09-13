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Запеченная скумбрия в духовке с пикантным соусом для ужина: рыба будет мягкой и сочной
Скумбрия является очень вкусной, простой в приготовление рыбой. Ее можно солить, мариноваться и запекать. А еще из нее получится вкусный паштет, намазка.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной, пряной запеченной скумбрии с соусом из сметаны, соевого соуса и горчицы.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
Для соуса:
- сметана – 1 ст. л.
- соевый соус – 1 ст. л.
- горчица в зернах – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Рыбу помойте, очистите и нарежьте на кусочки.
2. Выложите в форму, сверху нарезанный кольцами лук, посолите и поперчите.
3. Для соуса: смешайте сметану, соевый соус, горчицу и полейте рыбу. Накройте фольгой и выпекайте 30 минут при 180 С.
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