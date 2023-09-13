Запеченная скумбрия в духовке с пикантным соусом для ужина: рыба будет мягкой и сочной

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно запечь скумбрию в духовке

Скумбрия является очень вкусной, простой в приготовление рыбой. Ее можно солить, мариноваться и запекать. А еще из нее получится вкусный паштет, намазка. 

Скумбрия в духовке по-новому

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной, пряной запеченной скумбрии с соусом из сметаны, соевого соуса и горчицы. 

Рецепт скумбрии
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Ингредиенты:

  • скумбрия – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • соль, перец – по вкусу 

Для соуса:

  • сметана – 1 ст. л.
  • соевый соус – 1 ст. л.
  • горчица в зернах – 1 ч. л.

Способ приготовления: 

1. Рыбу помойте, очистите и нарежьте на кусочки.

Рыба со специями

2. Выложите в форму, сверху нарезанный кольцами лук, посолите и поперчите.

Рыба с луком

3. Для соуса: смешайте сметану, соевый соус, горчицу и полейте рыбу. Накройте фольгой и выпекайте 30 минут при 180 С. 

Готовая скумбрия

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