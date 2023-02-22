Запеченная скумбрия за 20 минут: в чем замариновать
Скумбрия – мясистая рыба с небольшим количеством костей. Поэтому она идеально подходит для запекания. Но для того, чтобы продукт получился вкусным и сочным, нужно его замариновать. Для этого подойдёт соевый соус и еще несколько простых компонентов.
Идея приготовления запеченной скумбрии в маринаде опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт
- соевый соус – 4 ст.л
- цедра лимона – 1/4
- сок лимона – 1 ст.л.
- молотый кориандр – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л. без горки
- лимонный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. В скумбрии отрезаем голову, плавники, удаляем внутренности (лучше это делать, когда рыба еще полностью не размерзлась), моем, разрезаем на филе, а каждое филе разрезаем пополам.
2. Для маринада смешиваем соевый соус, сахар, кориандр, лимонную цедру и сок, лимонный перец.
3. Рыбу маринуем 30 минут.
4. Каждый кусочек сворачиваем рулетиком, закрепляем зубочисткой.
5. Поливаем оставшимся соусом.
6. Ставим в разогретую духовку при температуре 200 градусов на 20 минут.
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