Запеченная скумбрия за 20 минут: в чем замариновать

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Запеченная скумбрия за 20 минут: в чем замариновать

Скумбрия – мясистая рыба с небольшим количеством костей. Поэтому она идеально подходит для запекания. Но для того, чтобы продукт получился вкусным и сочным, нужно его замариновать. Для этого подойдёт соевый соус и еще несколько простых компонентов.

Идея приготовления запеченной скумбрии в маринаде опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram.

Запеченная скумбрия за 20 минут: в чем замариновать

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт
  • соевый соус – 4 ст.л
  • цедра лимона – 1/4
  • сок лимона – 1 ст.л.
  • молотый кориандр – 1 ч.л.
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  • сахар – 1 ч.л. без горки
  • лимонный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Запеченная скумбрия за 20 минут: в чем замариновать

1. В скумбрии отрезаем голову, плавники, удаляем внутренности (лучше это делать, когда рыба еще полностью не размерзлась), моем, разрезаем на филе, а каждое филе разрезаем пополам.

Запеченная скумбрия за 20 минут: в чем замариновать

2. Для маринада смешиваем соевый соус, сахар, кориандр, лимонную цедру и сок, лимонный перец.

Запеченная скумбрия за 20 минут: в чем замариновать

3. Рыбу маринуем 30 минут.

Запеченная скумбрия за 20 минут: в чем замариновать

4. Каждый кусочек сворачиваем рулетиком, закрепляем зубочисткой.

5. Поливаем оставшимся соусом.

Запеченная скумбрия за 20 минут: в чем замариновать

6. Ставим в разогретую духовку при температуре 200 градусов на 20 минут.

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