Скумбрия – мясистая рыба с небольшим количеством костей. Поэтому она идеально подходит для запекания. Но для того, чтобы продукт получился вкусным и сочным, нужно его замариновать. Для этого подойдёт соевый соус и еще несколько простых компонентов.

Идея приготовления запеченной скумбрии в маринаде опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт

соевый соус – 4 ст.л

цедра лимона – 1/4

сок лимона – 1 ст.л.

молотый кориандр – 1 ч.л.

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сахар – 1 ч.л. без горки

лимонный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В скумбрии отрезаем голову, плавники, удаляем внутренности (лучше это делать, когда рыба еще полностью не размерзлась), моем, разрезаем на филе, а каждое филе разрезаем пополам.

2. Для маринада смешиваем соевый соус, сахар, кориандр, лимонную цедру и сок, лимонный перец.

3. Рыбу маринуем 30 минут.

4. Каждый кусочек сворачиваем рулетиком, закрепляем зубочисткой.

5. Поливаем оставшимся соусом.

6. Ставим в разогретую духовку при температуре 200 градусов на 20 минут.

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