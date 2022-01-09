Запеченная скумбрия за 30 минут: простой рецепт вкусного блюда

Алик Мкртчян
FoodOboz / Мнения
1 минута
1,5 т.
Запеченная скумбрия за 30 минут: простой рецепт вкусного блюда

Знаменитая Скумбрия

Скумбрию разморозить, отрезать голову, вычистить живот от кишок и чёрной пленки (она горчит).

Сделайте надрезы параллельно по всей длине и в обратном порядке.

Смажьте растительным маслом и специями:

Соль

Перец красный Чили

Перец чёрный

Перец душистый

Тимьян сухой

Кориандр

И в каждый животик 1/4 лимона, как на фото

Запеченная скумбрия за 30 минут: простой рецепт вкусного блюда
Видео дня

Лимон после запекания превращается в крем!

Тимьян придаёт восточный аромат

Смесь перцев, придадут аромат

Запекаю 170 градусов 30 минут.

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Источник:Іnstagram Алика Мкртчяна

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