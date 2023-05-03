Домашнее сало можно вкусно запечь в духовке в фольге. Самое важное – использовать удачные пикантные специи, которые будут раскрывать вкус продукта, а также дать ему как можно дольше замариноваться. Так будущая закуска равномерно приготовится, будет нежной и сочной.

Шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) на своей странице в Instagram поделился рецептом запеченного генеральского сала в фольге.

Ингредиенты:

сало – 1 кг

крепкая горчица – 60-70 г

молотый черный и ароматный перец

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чеснок – 40-50 г

лавровые листья – 5-6 шт

соль

копченая паприка

соевый соус

Способ приготовления:

1. Если сало у вас несоленое, лучше заранее вымочить его в воде с солью (хватит 4-5 часов). Пропорции: 25 г соли\1л воды.

2. После этого достать сало из воды и просушить его полотенцем.

3. Натереть сало всеми необходимыми специями.

4. Сложить куски сала кожурой друг к другу. Внутрь положить лавровые листья и оставить мариноваться в таком виде на 4-6 часов.

5. После маринования завернуть сало в фольгу. Запекать в разогретой до 190 градусов духовке 40 минут.

6. Через 40 минут после запекания развернуть фольгу и если кожура недостаточно подрумянилась, то запекать еще 10-12 минут при температуре 200 градусов без фольги. Готово!

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