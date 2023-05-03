Запеченное генеральское сало: как приготовить вкусную и оригинальную закуску
Домашнее сало можно вкусно запечь в духовке в фольге. Самое важное – использовать удачные пикантные специи, которые будут раскрывать вкус продукта, а также дать ему как можно дольше замариноваться. Так будущая закуска равномерно приготовится, будет нежной и сочной.
Шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) на своей странице в Instagram поделился рецептом запеченного генеральского сала в фольге.
Ингредиенты:
- сало – 1 кг
- крепкая горчица – 60-70 г
- молотый черный и ароматный перец
- чеснок – 40-50 г
- лавровые листья – 5-6 шт
- соль
- копченая паприка
- соевый соус
Способ приготовления:
1. Если сало у вас несоленое, лучше заранее вымочить его в воде с солью (хватит 4-5 часов). Пропорции: 25 г соли\1л воды.
2. После этого достать сало из воды и просушить его полотенцем.
3. Натереть сало всеми необходимыми специями.
4. Сложить куски сала кожурой друг к другу. Внутрь положить лавровые листья и оставить мариноваться в таком виде на 4-6 часов.
5. После маринования завернуть сало в фольгу. Запекать в разогретой до 190 градусов духовке 40 минут.
6. Через 40 минут после запекания развернуть фольгу и если кожура недостаточно подрумянилась, то запекать еще 10-12 минут при температуре 200 градусов без фольги. Готово!
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