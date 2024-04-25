Сало – очень вкусный, полезный и бюджетный продукт, который должен быть в рационе каждого и есть его лучше всего в сыром виде. Еще его можно запекать, солить, тушить и жарить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного сала с чесноком, горчицей и соевым соусом.

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Ингредиенты:

Сало с прослойкой мяса – 1 кг

Чеснок – 50 г

Горчица крепкая – 50 г

Перец молотый

Соль – щепотка

Копченая паприка – 2 ст. л.

Соевый соус – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Чеснок натрите на терку и смешайте со всеми ингредиентами.

2. Натрите этой смесью сало и замаринуйте. Оставьте в холодильнике минимум на 5 часов.

3. Заверните в фольгу и запекайте при 170 С полтора часа.

4. Разверните фольгу и увеличьте температуру до 200 С запекайте еще 15 минут. Достаньте из духовки, дайте постоять 30 минут и можно есть.

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