Запеченное сало с чесноком и специями: сколько нужно запекать, чтобы оно было сочным и мягким
Сало – очень вкусный, полезный и бюджетный продукт, который должен быть в рационе каждого и есть его лучше всего в сыром виде. Еще его можно запекать, солить, тушить и жарить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного сала с чесноком, горчицей и соевым соусом.
Видео дня
Ингредиенты:
- Сало с прослойкой мяса – 1 кг
- Чеснок – 50 г
- Горчица крепкая – 50 г
- Перец молотый
- Соль – щепотка
- Копченая паприка – 2 ст. л.
- Соевый соус – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Чеснок натрите на терку и смешайте со всеми ингредиентами.
2. Натрите этой смесью сало и замаринуйте. Оставьте в холодильнике минимум на 5 часов.
3. Заверните в фольгу и запекайте при 170 С полтора часа.
4. Разверните фольгу и увеличьте температуру до 200 С запекайте еще 15 минут. Достаньте из духовки, дайте постоять 30 минут и можно есть.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: