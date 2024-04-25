Запеченное сало с чесноком и специями: сколько нужно запекать, чтобы оно было сочным и мягким

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Запеченное сало с чесноком и специями: сколько нужно запекать, чтобы оно было сочным и мягким

Сало – очень вкусный, полезный и бюджетный продукт, который должен быть в рационе каждого и есть его лучше всего в сыром виде. Еще его можно запекать, солить, тушить и жарить. 

Как вкусно запечь сало

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного сала с чесноком, горчицей и соевым соусом. 

Рецепт сала
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Ингредиенты: 

  • Сало с прослойкой мяса – 1 кг
  • Чеснок – 50 г
  • Горчица крепкая – 50 г
  • Перец молотый
  • Соль – щепотка
  • Копченая паприка – 2 ст. л. 
  • Соевый соус – 3 ст. л. 

Способ приготовления: 

1. Чеснок натрите на терку и смешайте со всеми ингредиентами.

Маринад для сала

2. Натрите этой смесью сало и замаринуйте. Оставьте в холодильнике минимум на 5 часов.

Свежее сало

3. Заверните в фольгу и запекайте при 170 С полтора часа.

Сало в маринаде

4. Разверните фольгу и увеличьте температуру до 200 С запекайте еще 15 минут. Достаньте из духовки, дайте постоять 30 минут и можно есть. 

Готовое сало

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