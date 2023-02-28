Запеченные бублики с фаршем и сыром: вариант сытной и бюджетной закуски

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Запеченные бублики с фаршем и сыром: вариант сытной и бюджетной закуски

Обычные пшеничные сладкие бублики – это отличная основа для сытной и простой закуски. Нужно выбрать только не жирный мясной фарш, чтобы блюдо получилось вкусным. А готовить его надо в духовке не больше двадцати минут.

Идея приготовления запеченных баранок с фаршем опубликована на странице фудблогерки Ирины Власенко ( vlasenko_22 ) в Instagram.

Запеченные бублики с фаршем и сыром: вариант сытной и бюджетной закуски

Ингредиенты:

  • бублики (несладкие 10-15 шт)
  • молоко – 1 стакан
  • фарш – 200 г
  • лук репчатый – 1 шт
  • яйца – 1 шт
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  • твердый сыр – 50 г
  • соль
  • перец черный молотый

Способ приготовления:

Запеченные бублики с фаршем и сыром: вариант сытной и бюджетной закуски

1. Баранки выложите в глубокую емкость и залейте теплым молоком, но не горячим.

2. Оставьте их примерно на 10-15 минут. Баранки должны стать более мягкими.

Запеченные бублики с фаршем и сыром: вариант сытной и бюджетной закуски

3. Переворачивайте время от времени бублики, чтобы они размочились.

Запеченные бублики с фаршем и сыром: вариант сытной и бюджетной закуски

4. Выложите их на бумажные полотенца, чтобы стекло все молоко.

5. Лук измельчите. Отправьте в мясной фарш.

6. Вбейте в фарш одно куриное яйцо. Посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте фарш.

7. Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

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