Обычные пшеничные сладкие бублики – это отличная основа для сытной и простой закуски. Нужно выбрать только не жирный мясной фарш, чтобы блюдо получилось вкусным. А готовить его надо в духовке не больше двадцати минут.

Идея приготовления запеченных баранок с фаршем опубликована на странице фудблогерки Ирины Власенко ( vlasenko_22 ) в Instagram.

Ингредиенты:

бублики (несладкие 10-15 шт)

молоко – 1 стакан

фарш – 200 г

лук репчатый – 1 шт

яйца – 1 шт

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твердый сыр – 50 г

соль

перец черный молотый

Способ приготовления:

1. Баранки выложите в глубокую емкость и залейте теплым молоком, но не горячим.

2. Оставьте их примерно на 10-15 минут. Баранки должны стать более мягкими.

3. Переворачивайте время от времени бублики, чтобы они размочились.

4. Выложите их на бумажные полотенца, чтобы стекло все молоко.

5. Лук измельчите. Отправьте в мясной фарш.

6. Вбейте в фарш одно куриное яйцо. Посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте фарш.

7. Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

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