Запеченные бублики с фаршем и сыром: вариант сытной и бюджетной закуски
Обычные пшеничные сладкие бублики – это отличная основа для сытной и простой закуски. Нужно выбрать только не жирный мясной фарш, чтобы блюдо получилось вкусным. А готовить его надо в духовке не больше двадцати минут.
Идея приготовления запеченных баранок с фаршем опубликована на странице фудблогерки Ирины Власенко ( vlasenko_22 ) в Instagram.
Ингредиенты:
- бублики (несладкие 10-15 шт)
- молоко – 1 стакан
- фарш – 200 г
- лук репчатый – 1 шт
- яйца – 1 шт
- твердый сыр – 50 г
- соль
- перец черный молотый
Способ приготовления:
1. Баранки выложите в глубокую емкость и залейте теплым молоком, но не горячим.
2. Оставьте их примерно на 10-15 минут. Баранки должны стать более мягкими.
3. Переворачивайте время от времени бублики, чтобы они размочились.
4. Выложите их на бумажные полотенца, чтобы стекло все молоко.
5. Лук измельчите. Отправьте в мясной фарш.
6. Вбейте в фарш одно куриное яйцо. Посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте фарш.
7. Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.
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