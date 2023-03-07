Традиционные драники мы привыкли жарить на сковороде. Поэтому блюдо может получиться несколько жирным. А для того, чтобы такого не произошло и деруны получились сочными и мягкими, их можно запечь.

Идея приготовления запеченных драников в горшках опубликована на странице фудблогера Эдуарда Насирова (my_happyfood) в Instagram.

Ингредиенты:

600 г картофеля, натереть на мелкой терке

1 лук, натереть

1-2 зубчика чеснока, измельчить

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1 ст/л сметаны

1 яйцо

2 ст/л муки

соль. перец

масло для жарки

300 г шампиньонов, нарезать

сухие белые грибы

1/2 луковицы, нарезать

1 зубчик чеснока, измельчить

300-400 мл сметаны

соль перец

пряности – по вкусу

сыр – по желанию

масло – для жарки

Способ приготовления соуса:

1. На растительном масле пожарить лук до золотистого цвета, добавить шампиньоны и чеснок и продолжать жарить еще 4-5 минут.

2. Добавить все остальные ингредиенты и готовить 4-5 минут помешивая.

3. Для драников смешать все ингредиенты и жарить на среднем огне до золотистости.

4. Выложить слоями в горшок драники и подливку, перекладывая по желанию сыром.

5. Отправить горшок в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

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