Запеченные драники в горшочках: как приготовить привычное блюдо по-новому
Традиционные драники мы привыкли жарить на сковороде. Поэтому блюдо может получиться несколько жирным. А для того, чтобы такого не произошло и деруны получились сочными и мягкими, их можно запечь.
Идея приготовления запеченных драников в горшках опубликована на странице фудблогера Эдуарда Насирова (my_happyfood) в Instagram.
Ингредиенты:
- 600 г картофеля, натереть на мелкой терке
- 1 лук, натереть
- 1-2 зубчика чеснока, измельчить
- 1 ст/л сметаны
- 1 яйцо
- 2 ст/л муки
- соль. перец
- масло для жарки
- 300 г шампиньонов, нарезать
- сухие белые грибы
- 1/2 луковицы, нарезать
- 1 зубчик чеснока, измельчить
- 300-400 мл сметаны
- соль перец
- пряности – по вкусу
- сыр – по желанию
- масло – для жарки
Способ приготовления соуса:
1. На растительном масле пожарить лук до золотистого цвета, добавить шампиньоны и чеснок и продолжать жарить еще 4-5 минут.
2. Добавить все остальные ингредиенты и готовить 4-5 минут помешивая.
3. Для драников смешать все ингредиенты и жарить на среднем огне до золотистости.
4. Выложить слоями в горшок драники и подливку, перекладывая по желанию сыром.
5. Отправить горшок в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
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