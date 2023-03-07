Запеченные драники в горшочках: как приготовить привычное блюдо по-новому

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Запеченные драники в горшочках: как приготовить привычное блюдо по-новому

Традиционные драники мы привыкли жарить на сковороде. Поэтому блюдо может получиться несколько жирным. А для того, чтобы такого не произошло и деруны получились сочными и мягкими, их можно запечь.

Идея приготовления запеченных драников в горшках опубликована на странице фудблогера Эдуарда Насирова (my_happyfood) в Instagram.

Запеченные драники в горшочках: как приготовить привычное блюдо по-новому

Ингредиенты:

  • 600 г картофеля, натереть на мелкой терке
  • 1 лук, натереть
  • 1-2 зубчика чеснока, измельчить
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  • 1 ст/л сметаны
  • 1 яйцо
  • 2 ст/л муки
  • соль. перец
  • масло для жарки
  • 300 г шампиньонов, нарезать
  • сухие белые грибы
  • 1/2 луковицы, нарезать
  • 1 зубчик чеснока, измельчить
  • 300-400 мл сметаны
  • соль перец
  • пряности – по вкусу
  • сыр – по желанию
  • масло – для жарки

Способ приготовления соуса:

Запеченные драники в горшочках: как приготовить привычное блюдо по-новому

1. На растительном масле пожарить лук до золотистого цвета, добавить шампиньоны и чеснок и продолжать жарить еще 4-5 минут.

Запеченные драники в горшочках: как приготовить привычное блюдо по-новому

2. Добавить все остальные ингредиенты и готовить 4-5 минут помешивая.

Запеченные драники в горшочках: как приготовить привычное блюдо по-новому

3. Для драников смешать все ингредиенты и жарить на среднем огне до золотистости.

 

4. Выложить слоями в горшок драники и подливку, перекладывая по желанию сыром.

Запеченные драники в горшочках: как приготовить привычное блюдо по-новому

5. Отправить горшок в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

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