Если котлеты из куриного фарша просто пожарить на сковороде – они получатся достаточно сухими, ведь мясо диетическое. Поэтому лучшим вариантом будет запечь изделия в духовке. Также добавить вкусный соус из сезонных овощей, которые отдадут свой сок

Идея приготовления сочных куриных котлет с соусом в духовке опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Для запекания понадобится всего 20 минут.

Ингредиенты:

600 г куриного фарша

1 яйцо

1/2 большой луковицы

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2 ст.л. муки

специи (соль, перец, паприка, итальянские травы)

зелень

растительное масло для обжаривания

Ингредиенты для соуса:

1/2 большой луковицы

1 зубчик чеснока

1 морковь

1 цуккини

1 банка томатов в собственном соке (400 мл)

50-70 мл воды

специи (соль, перец, итальянские травы)

50 г сыра (по желанию)

Способ приготовления:

1. Для котлеток к фаршу добавляем яйцо, мелко нарезанную луковицу, немного зелени, специи и 2 столовые ложки муки, перемешиваем до однородности.

2. Далее формируем котлетки нужной величины и обжариваем их на растительном масле на среднем огне с двух сторон до золотистости, затем перекладываем на бумажное полотенце.

3. Для соуса на той же сковороде, где жарились котлетки, обжариваем луковицу и чеснок до прозрачности.

4. Добавляем морковь и цуккини, жарим до мягкости овощей 5-7 минут.

5. Добавляем томаты с соком и вливаем немного воды.

6. Заправляем специями и доводим до кипения, прогреваем 2-3 минуты. Соус должен загустеть.

7. В форму для запекания перекладываем половину соуса, далее выкладываем котлеты и снова снова соус.

8. Посыпаем сыром и отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 15-20 минут или до готовности.

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