Запеченные куриные котлеты в соусе: получаются очень сочными
Если котлеты из куриного фарша просто пожарить на сковороде – они получатся достаточно сухими, ведь мясо диетическое. Поэтому лучшим вариантом будет запечь изделия в духовке. Также добавить вкусный соус из сезонных овощей, которые отдадут свой сок
Идея приготовления сочных куриных котлет с соусом в духовке опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Для запекания понадобится всего 20 минут.
Ингредиенты:
- 600 г куриного фарша
- 1 яйцо
- 1/2 большой луковицы
- 2 ст.л. муки
- специи (соль, перец, паприка, итальянские травы)
- зелень
- растительное масло для обжаривания
Ингредиенты для соуса:
- 1/2 большой луковицы
- 1 зубчик чеснока
- 1 морковь
- 1 цуккини
- 1 банка томатов в собственном соке (400 мл)
- 50-70 мл воды
- специи (соль, перец, итальянские травы)
- 50 г сыра (по желанию)
Способ приготовления:
1. Для котлеток к фаршу добавляем яйцо, мелко нарезанную луковицу, немного зелени, специи и 2 столовые ложки муки, перемешиваем до однородности.
2. Далее формируем котлетки нужной величины и обжариваем их на растительном масле на среднем огне с двух сторон до золотистости, затем перекладываем на бумажное полотенце.
3. Для соуса на той же сковороде, где жарились котлетки, обжариваем луковицу и чеснок до прозрачности.
4. Добавляем морковь и цуккини, жарим до мягкости овощей 5-7 минут.
5. Добавляем томаты с соком и вливаем немного воды.
6. Заправляем специями и доводим до кипения, прогреваем 2-3 минуты. Соус должен загустеть.
7. В форму для запекания перекладываем половину соуса, далее выкладываем котлеты и снова снова соус.
8. Посыпаем сыром и отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 15-20 минут или до готовности.
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