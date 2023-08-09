Запеченные персики с домашним кремом-сыром: идеей поделился известный шеф-повар
Сезонные сочные персики и крем-сыр – это идеальный тандем, из которого выходит полноценная закуска. Особенно если крем-сырь приготовлен в домашних условиях. Для него понадобится всего 2 ингредиента.
Идея приготовления запеченных персиков с домашним крем-сыром опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi_vova) в Instagram. Закуска очень простая.
Что понадобится для приготовления крем-сыра:
- 1 банка ложкового кефира (750 г)
- марля
Способ приготовления творога:
1. На сито положить 2-4 слоя марли.
2. Вылить туда ложковый кефир.
3. Закрыть и поставить в холодильник на ночь.
4. Утром выходит 250 г свежего мягкого крем-сыра. Если его делать для закусок, можно добавлять травы, соль, специи и даже оливковое масло.
Способ приготовления персиков с крем-сыром.
1. Запечь четвертинки персиков с медом и свежими травами в духовке 20-25 минут под фольгой при температуре 200 градусов и 10 минут без легкой румяности.
2. Из белого хлеба сделать тост (можно немного смазать хлеб сливочным маслом).
3. На тост смазать полученный крем-сыр, сверху запеченный персик и немного меда.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: