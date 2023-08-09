Сезонные сочные персики и крем-сыр – это идеальный тандем, из которого выходит полноценная закуска. Особенно если крем-сырь приготовлен в домашних условиях. Для него понадобится всего 2 ингредиента.

Идея приготовления запеченных персиков с домашним крем-сыром опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi_vova) в Instagram. Закуска очень простая.

Что понадобится для приготовления крем-сыра:

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1 банка ложкового кефира (750 г)

марля

Способ приготовления творога:

1. На сито положить 2-4 слоя марли.

2. Вылить туда ложковый кефир.

3. Закрыть и поставить в холодильник на ночь.

4. Утром выходит 250 г свежего мягкого крем-сыра. Если его делать для закусок, можно добавлять травы, соль, специи и даже оливковое масло.

Способ приготовления персиков с крем-сыром.

1. Запечь четвертинки персиков с медом и свежими травами в духовке 20-25 минут под фольгой при температуре 200 градусов и 10 минут без легкой румяности.

2. Из белого хлеба сделать тост (можно немного смазать хлеб сливочным маслом).

3. На тост смазать полученный крем-сыр, сверху запеченный персик и немного меда.

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