Запеченные творожно-яблочные зразы без сахара для сытного завтрака

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
148
Творожно-яблочные зразы

Лучший завтрак – тот, который быстро готовится и будет максимально полезным и сытным. Это однозначно – творожные запеканки, сырники, омлеты, тоненькие блины и пышные панкейки с ягодами и медом.

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом вкуснейших печеных творожно-яблочных зраз с изюмом и самое главное – без сахара.

Рецепт печеных творожных зраз

Ингредиенты:

  • Творог – 200 г

  • Яблоки – 400 г

  • Яйцо – 2 шт.

  • Крупа манная – 100 г

  • Молоко – 100 мл

Видео дня

  • Мука цельнозерновая – 2 ч. л.

  • Изюм (по желанию) – 50 г

  • Соль – щепотка

Способ приготовления:

  1. Помойте яблоки от кожуры, очистите от кожуры, натрите на крупной терке.

  2. Смешайте манную крупу и молоко, проварите 10 минут и оставьте так остывать.

  3. После – добавьте туда 1 яйцо и хорошо перемешайте, добавьте соль и снова перемешайте.

  4. Протрите творог через сито, добавьте яйцо и перемешайте.

  5. Из яблочной смеси сформируйте лепешки, в

    центр каждой выложите творог, сформируйте зразы и хорошо запанируйте их в муке.

  6. Выложите на противень бумагу для запекания, смажьте обязательно растительным маслом, выложит зразы и запекайте в духовке при 180 С в течение 15-20 минут.

Подавать блюдо лучше всего горячим, можно добавить сметану или мед – по вашему желанию.

Творожные зразы

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты