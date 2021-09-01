Запеченные творожно-яблочные зразы без сахара для сытного завтрака
Лучший завтрак – тот, который быстро готовится и будет максимально полезным и сытным. Это однозначно – творожные запеканки, сырники, омлеты, тоненькие блины и пышные панкейки с ягодами и медом.
Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом вкуснейших печеных творожно-яблочных зраз с изюмом и самое главное – без сахара.
Ингредиенты:
Творог – 200 г
Яблоки – 400 г
Яйцо – 2 шт.
Крупа манная – 100 г
Молоко – 100 мл
Мука цельнозерновая – 2 ч. л.
Изюм (по желанию) – 50 г
Соль – щепотка
Способ приготовления:
Помойте яблоки от кожуры, очистите от кожуры, натрите на крупной терке.
Смешайте манную крупу и молоко, проварите 10 минут и оставьте так остывать.
После – добавьте туда 1 яйцо и хорошо перемешайте, добавьте соль и снова перемешайте.
Протрите творог через сито, добавьте яйцо и перемешайте.
Из яблочной смеси сформируйте лепешки, в
центр каждой выложите творог, сформируйте зразы и хорошо запанируйте их в муке.
Выложите на противень бумагу для запекания, смажьте обязательно растительным маслом, выложит зразы и запекайте в духовке при 180 С в течение 15-20 минут.
Подавать блюдо лучше всего горячим, можно добавить сметану или мед – по вашему желанию.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: