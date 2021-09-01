Запеченные творожно-яблочные зразы без сахара для сытного завтрака

Лучший завтрак – тот, который быстро готовится и будет максимально полезным и сытным. Это однозначно – творожные запеканки, сырники, омлеты, тоненькие блины и пышные панкейки с ягодами и медом.

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом вкуснейших печеных творожно-яблочных зраз с изюмом и самое главное – без сахара.

Ингредиенты:

Творог – 200 г

Яблоки – 400 г

Яйцо – 2 шт.

Крупа манная – 100 г

Молоко – 100 мл

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Мука цельнозерновая – 2 ч. л.

Изюм (по желанию) – 50 г

Соль – щепотка

Способ приготовления:

Помойте яблоки от кожуры, очистите от кожуры, натрите на крупной терке. Смешайте манную крупу и молоко, проварите 10 минут и оставьте так остывать. После – добавьте туда 1 яйцо и хорошо перемешайте, добавьте соль и снова перемешайте. Протрите творог через сито, добавьте яйцо и перемешайте. Из яблочной смеси сформируйте лепешки, в центр каждой выложите творог, сформируйте зразы и хорошо запанируйте их в муке. Выложите на противень бумагу для запекания, смажьте обязательно растительным маслом, выложит зразы и запекайте в духовке при 180 С в течение 15-20 минут.

Подавать блюдо лучше всего горячим, можно добавить сметану или мед – по вашему желанию.

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