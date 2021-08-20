Запеченный баклажан с черри и сыром – лучший вариант ужина

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Запеченный баклажан с черри и сыром

Ужин всегда должен быть очень легким и полезным и за 3-4 часа до сна, чтобы не перегружать желудок на ночь. Лучше всего вечером отказаться от мясных блюд, а также супов и тяжелых запеканок, ограничьтесь овощным салатом или запеченными овощами.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного и очень простого блюда, которое станет идеальным вариантом ужина.

Ингредиенты:

  • баклажан – 1 шт.

  • помидоры черри – 200 г

  • моцарелла – 60 г

  • оливки черные – 30 г

  • каперсы – 10 г

  • оливковое масло – 30 г

Способ приготовления:

  1. Порежьте баклажан кольцами, сделайте ножом на них сеточку, полейте оливковым маслом.

  2. Помидоры помойте и разрежьте пополам, оливки также порежьте.

  3. Выложите баклажаны в форму для запекания, сверху – помидоры, оливки, моцареллу и каперсы.

  4. Отправьте блюдо в духовку на 15 минут при 180 С.

Перед подачей готовое блюдо можно еще присыпать базиликом.

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