Запеченный баклажан с черри и сыром – лучший вариант ужина
Ужин всегда должен быть очень легким и полезным и за 3-4 часа до сна, чтобы не перегружать желудок на ночь. Лучше всего вечером отказаться от мясных блюд, а также супов и тяжелых запеканок, ограничьтесь овощным салатом или запеченными овощами.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного и очень простого блюда, которое станет идеальным вариантом ужина.
Ингредиенты:
баклажан – 1 шт.
помидоры черри – 200 г
моцарелла – 60 г
оливки черные – 30 г
каперсы – 10 г
оливковое масло – 30 г
Способ приготовления:
Порежьте баклажан кольцами, сделайте ножом на них сеточку, полейте оливковым маслом.
Помидоры помойте и разрежьте пополам, оливки также порежьте.
Выложите баклажаны в форму для запекания, сверху – помидоры, оливки, моцареллу и каперсы.
Отправьте блюдо в духовку на 15 минут при 180 С.
Перед подачей готовое блюдо можно еще присыпать базиликом.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как дома приготовить вкусный суп с фрикадельками на обед так, чтобы он был пряным и сытным.
2 рецепта очень сытного супа с мясом – шурпы, который станет одним из лучших вариантов обеда и который вы приготовите за 20 минут.