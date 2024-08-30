Запеченный инжир с творогом: как приготовить вкусную закуску к вину

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
90
Запеченный инжир с творогом: как приготовить вкусную закуску к вину

Вино – это напиток, прекрасно расслабляющий после тяжелого трудового дня. А еще он способствует ведению интересных непринужденных разговоров. Именно в такие моменты вино следует подавать с вкусными закусками, чтобы вечер показался действительно идеальным.

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Фудблогер с ником foodfuly в Instagram рассказала, какую закуску готовит к красному вину. Ею оказался запеченный инжир с сыром. Выходит действительно невероятно вкусно.

Запеченный инжир с творогом: как приготовить вкусную закуску к вину

Ингредиенты

  • Инжир
  • Козьй сыр
  • Фета
  • Тимьян
  • Розмарин
  • Мед
  • Орехи

Способ приготовления

1. Инжир разрезаем крест-накрест не дорезая до конца и выкладываем на застеленный пергаментом противень.

Запеченный инжир с творогом: как приготовить вкусную закуску к вину

2. Сыр нарезаем на куски и укладываем в разрезы инжира.

Запеченный инжир с творогом: как приготовить вкусную закуску к вину

3. Присыпаем тимьяном и розмарином.

4. Поливаем медом.

Запеченный инжир с творогом: как приготовить вкусную закуску к вину

5. Выпекаем при температуре 200 градусов в течение 12-15 минут.

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