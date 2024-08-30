Запеченный инжир с творогом: как приготовить вкусную закуску к вину
Вино – это напиток, прекрасно расслабляющий после тяжелого трудового дня. А еще он способствует ведению интересных непринужденных разговоров. Именно в такие моменты вино следует подавать с вкусными закусками, чтобы вечер показался действительно идеальным.
Фудблогер с ником foodfuly в Instagram рассказала, какую закуску готовит к красному вину. Ею оказался запеченный инжир с сыром. Выходит действительно невероятно вкусно.
Ингредиенты
- Инжир
- Козьй сыр
- Фета
- Тимьян
- Розмарин
- Мед
- Орехи
Способ приготовления
1. Инжир разрезаем крест-накрест не дорезая до конца и выкладываем на застеленный пергаментом противень.
2. Сыр нарезаем на куски и укладываем в разрезы инжира.
3. Присыпаем тимьяном и розмарином.
4. Поливаем медом.
5. Выпекаем при температуре 200 градусов в течение 12-15 минут.
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