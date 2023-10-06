Видео дня
Запеченный картофель для ужина в пакете за 5 минут: делимся самой простой и быстрой технологией
Картофель – не только самый бюджетный овощ, но и абсолютно универсальный. Из него можно готовить салаты, пюре, супы, а также запеканки, закуски. Ее можно тушить с мясом и соусами, овощами, запекать с салом, готовить на сковороде и мангале.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного картофеля со специями и растительным маслом, который готовится в микроволновке. Рецепт блюда был опубликован на YouTube-канале "ГОТУЄМО З ВАМИ".
Ингредиенты:
- Картофель – 500 г
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Приправа "Итальянские травы" – по вкусу
- Масло подсолнечное
Способ приготовления:
1. Картофель помойте, порежьте дольками.
2. Переложите в пакет, добавьте масло, соль, специи, потрусите пакет.
3. Переложите картофель в микроволновку и готовьте ровно 5 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: