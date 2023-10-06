Запеченный картофель для ужина в пакете за 5 минут: делимся самой простой и быстрой технологией

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
45
Запеченный картофель

Картофель – не только самый бюджетный овощ, но и абсолютно универсальный. Из него можно готовить салаты, пюре, супы, а также запеканки, закуски. Ее можно тушить с мясом и соусами, овощами, запекать с салом, готовить на сковороде и мангале. 

Как вкусно приготовить картофель

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного картофеля со специями и растительным маслом, который готовится в микроволновке. Рецепт блюда был опубликован на YouTube-канале "ГОТУЄМО З ВАМИ".

Как правильно запечь картофель в микроволновке
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Ингредиенты:

  • Картофель – 500 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Приправа "Итальянские травы" – по вкусу
  • Масло подсолнечное

Способ приготовления:

1. Картофель помойте, порежьте дольками.

Как вкусно приготовить картофель

2. Переложите в пакет, добавьте масло, соль, специи, потрусите пакет.

Картофель со специями и маслом

3. Переложите картофель в микроволновку и готовьте ровно 5 минут.

Готовый картофель

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