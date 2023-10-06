Картофель – не только самый бюджетный овощ, но и абсолютно универсальный. Из него можно готовить салаты, пюре, супы, а также запеканки, закуски. Ее можно тушить с мясом и соусами, овощами, запекать с салом, готовить на сковороде и мангале.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного картофеля со специями и растительным маслом, который готовится в микроволновке. Рецепт блюда был опубликован на YouTube-канале "ГОТУЄМО З ВАМИ".

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Ингредиенты:

Картофель – 500 г

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Приправа "Итальянские травы" – по вкусу

Масло подсолнечное

Способ приготовления:

1. Картофель помойте, порежьте дольками.

2. Переложите в пакет, добавьте масло, соль, специи, потрусите пакет.

3. Переложите картофель в микроволновку и готовьте ровно 5 минут.

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